Crimă înfiorătoare. O doctoriță și-ar fi ucis toate cele trei fiice, în vârstă de 2 și 6 ani. „Nu mai fac față”. FOTO

Lauren Dickason, medic ortoped în vârstă de 40 de ani, din Noua Zeelandă, este acuzată de crimă împotriva propriilor copii, după ce soțul său, Graham Dickason, de profesie chirurg ortoped, a descoperit, joi, trupurile neînsuflețite ale acestora chiar în propria locuință. Evenimentele tulburătoare au avut loc la doar câteva săptămâni după ce familia s-a mutat în teritoriu din Africa de Sud, arată un raport al autorităților.

Crimă înfiorătoare. O doctoriță și-ar fi ucis toate cele trei fiice

Doctorița este acuzată că și-a ucis toate cele trei fiice – două gemene, Maya și Karla, în vârstă de 2 ani, și Liane, în vârstă de 6 ani. Cel care a găsit cadavrele minorilor a fost chiar partenerul femeii, chirurg ortoped, în propria locuință.

Vecinii au mărturisit că l-au auzit țipând și strigând: „Chiar se întâmplă asta?”. Bărbatul a apelat imediat serviciile de urgență, însă echipele medicale care au intervenit la fața locului nu au mai putut să le readucă la viață pe fetițe.

Femeia acuzată de crimă a fost transportată la Spitalul Timaru pentru a fi ținută sub observația medicilor. Raportul autorităților arată că acesteia i-a fost administrat tratament și a fost declarată „în stare stabilă”, vineri, la o zi după ce a avut loc crima.

Inspectorul detectiv al poliției locale, Scott Anderson, a asigurat comunitatea că asasinatele provin dintr-un „incident tragic izolat și nu vizează pe nimeni altcineva”. Alte detalii despre crima ce a avut loc nu au fost făcute publice.

Mărturiile apropiaților. Părinții mamei acuzate de crimă: „Suntem devastați. Încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat”

Părinții mamei acuzate de crimă, Wendy și Malcolm Fawkes, din Africa de Sud, au spus că sunt „devastați” de această tragedie. „Toate rudele sunt într-o stare de șoc. Încercăm să înțelegem ce s-a întâmplat. Vă rugăm să vă rugați pentru noi și să ne sprijiniți în această perioadă foarte dificilă”, au spus ei.

„De asemenea, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Încercăm să ne împăcăm cu ceea ce s-a întâmplat. Am dori să mulțumim personalului spitalului din Timaru pentru sprijinul acordat în aceste momente dificile… și autorităților pentru atenția acordată acestei probleme”, au mai adăugat părinții mamei acuzate de crimă.

Familia în cauză s-a mutat, la sfârșitul lunii august, în Timaru, Noua Zeelandă. Ambii părinți erau angajați la Spitalul Pretoria East din Africa de Sud înainte de a se stabili în Noua Zeelandă, potrivit profilurilor lor de Facebook. Recent, cei doi soți și-au sărbătorit cea de-a 15-a aniversare a căsătoriei.

„Nu am văzut niciodată vreo ceartă în acea familie sau altceva”, a declarat anchetatorilor bona celor trei fetițe. „Ne tratam unii pe alții ca o familie. Și eu eram parte din familie. Nu era nimic în neregulă”, a precizat ea.

„Ultima dată când am văzut-o (n.r. pe mama celor trei copii), totul era în regulă și era fericită (n.r. că se mută din Africa de Sud). Am trecut prin multe cu Lauren. Am fost mereu cu ea, asigurând-o că nu trebuie să se streseze în legătură cu copiii, mai ales cu unul dintre ei, care a suferit mai multe operații, și să se încreadă în Dumnezeu. Am împărtășit multe lucruri cu Lauren. Acum sunt distrusă. Nu mai fac față”, a mai spus bona.