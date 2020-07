„Extraterestul E.T.” a fost clasificat ca o nouă specie descoperită, a declarat Administrația Națională Oceanică și Atmosferică. Creatura a fost găsită într-un „peisaj marin extraordinar”, la 7.875 de metri adâncime, unde creaturi ciudate cu aspectul lui ET păreau să crească din zona stâncoasă a oceanului, spune NOAA.

Această „pădure ciudată” – aflată la aproape 850 de mile sud-vest de Hawaii – are o „comunitate asemănătoare extratereștilor” ca nişte bureți de sticlă care păreau să privească spre exploratorii mării, a raportat NOAA.

„Ridicându-se pe o tulpină, această creatură are un corp cu două găuri mari care amintesc într-un mod ciudat de ochii pe care-i avea extraterestrul din filmul iubit „E.T. the Extra-Terrestrial”, au spus oficialii NOAA într-un comunicat.

Prima descoperire raportată despre această creatură a fost în 2016, făcută de către Cristiana Castello Branco, o cercetătoare care a analizat scheletul specimenului și a realizat că este necunoscut științei.

Ea a numit oficial „Advhena magnifica”, dar toată lumea o spune „buretele ET”.

„Forma acestui burete este o reminiscență a unui extraterestru, ca în filme, cu ceea ce pare un gât lung subțire, un cap alungit și ochi uriași. Advhena este din latină advena, care înseamnă extraterestru … În timp ce nu aveam o denumire „oficială” i-a dat un nume comun în lucrarea noastră, „burete ET”. Bureții de sticlă sunt animale care, de obicei, se atașează de suprafețele dure ca „mici bacterii”, spune NOAA.

O probă din buretele ET a fost prelevată în timpul unei scufundări de cinci ore în zona Pigafetta din estul Pacificului, spune NOAA. Fundul mării este o zonă stâncoasă creată de activitatea vulcanică, relatează NOAA. Este „destul de vechi”, datând din perioada cretacică de acum 65,5 până la 145,5 milioane de ani.