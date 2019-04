Momente tragice pentru o vedetă. Mărturisiri cutremurătoare. News Alert

Unul dintre cei mai iubiți cântăreți de muzică ușoară din România, Gabriel Cotabiță, a declarat că i-a fost foarte greu să se recupereze după accidentul cerebral din 2015. Acesta a avut momente când nu își amintea versurile.





Gabriel Cotabiță a explicat care au fost problemele cu care s-a confruntat după accidentul pe care l-a suferit în urmă cu patru ani. Acesta a trecut prin momente grele în anul 2015, atunci când a ajuns în stare gravă la spital după ce a suferit un accident cerebral.

Artistul s-a recuperat foarte bine după acele momente groaznice, iar acum și-a amintit cum a în fost primul an după momentele dificile prin care a trecut.

„Mi-a fost foarte greu luni de zile! Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter și cântam uitându-mă tot timpul acolo! Avem momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate… și trebuia să fac ceva rapid. De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine. Tulburările erau dure și îmi dădeau o stare de anxietate. Cu timpul, din fericire, ele au devenit din ce în ce mai rare, iar după un an, nu am mai avut nimic. Totul este acum perfect și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru în fiecare zi.”, a povestit Gabriel Cotabiță, conform Libertatea.

Gabriel Cotabiţă (59 de ani) s-a aflat în comă profundă, fiind internat în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca, după ce a suferit un stop cardiorespirator cu semne de infarct pe 8 mai, în incinta Hotelului Hilton din Capitală.

Starea lui de sănătate a fost una foarte gravă, artistul fiind ventilat mecanic și ţinut în viaţă doar cu ajutorul aparatelor. Astfel, prognosticul specialiştilor a fost unul rezervat, cu atât mai mult cu cât aceştia s-au temut că activitatea cerebrală a cântăreţului a fost afectată în cele peste 10 minute în care inima nu a pompat deloc sânge.

