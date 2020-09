Tot coșmarul a început după ce tatăl ei a ieșit din pușcărie și a început s-o violeze.

Larisa a scris un mesaj cutremurător pe Faceboook, nemulțumită de autorități. Este vorba despre dosarul pe rol, în care sunt prinse toate fărădelegile la care a fost supusă.

„Primesc pe 21 mai 2020 înştiințare de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi să mă prezint în termen de 14 până la 30 de zile, exclusiv în zilele de marți între 8:30 şi 14, să ridic actele procesului cu răpitorii…

Ştiți?

Ăia de în 2018 au reuşit să îmi distrugă viața, să mă taie, să mă împuşte în cap, să mă supradozeze cu diverse…

Dimineață mă trezesc, mă învârt prin casă, fac diverse treburi prin casă, fac mâncare, mănânc, îmi beau cafeaua, în fine…

Totul normal…

Îl sun pe Adi, îi zic că plec, vorbesc cu el, ajung la destinație la 11 şi 16 minute, cu mult înainte de „închiderea” anunțată pe înştiințare…

Domnul Didi de la poartă îmi explică politicos că programul s-a schimbat din cauze de COVID şi că să vin marțea viitoare ca să-mi ridic actele…

Deja vedeam negru în fața ochilor ştiind că există riscul să dau nas în nas cu cei care m-au adus în punctul ăsta şi îl întreb pe domnul cine răspunde dacă eu pățesc ceva pe drum spre casă…

Îmi zice că înțelege, îi pare rău, dar asta este…

Ok…

Îi mulțumesc, îi urez o zi frumoasă, mă întorc, scot telefonul, caut numărul pe Google, dau de el, îmi spune un robot că „numărul este indisponibil”…

Mă uit din nou pe înştiințare şi sun pe numărul de sus din stânga încercând să vorbesc cu doamna centralistă să mă îndrume spre un mod de a lua legătura cu un superior…

Mi se spune sec că „persoanele fizice nu au acces la superiori”, mi se spune „la revedere” sec şi mi se închide telefonul…

Dau să plec…

În fața mea se înfățişează mândri răpitorul, iubita lui, cea care filma atunci scena în care iubitul ei urina pe mine şi încă doi indivizi solizi…

Am simțit că-mi pică cerul cu tot cu Galaxie în cap…

Am rupt-o la fugă cu o senzație de vomă continuă şi cu o durere de cap de la mască şi de la faptul că mā sufocam…

Acum sunt acasă, sunt bine, dar rămâne întrebarea: Cine răspundea dacă îmi luam iar „omor” de la ei şi treceam iar prin sechestrare, viol, umilință?

Cine răspundea dacă ăla sau oricare dintre ei îmi dădeau două bucăți în gură şi cădeam cu capul de asfalt şi rămâneam acolo „țeapănă”?

Sau mai rău, dacă leşinam şi dădeam cu capul de acelaşi astfalt şi rămâneam acolo?

Ştia cineva de ce am murit?

Ziceau că de la mască şi eventual COVID…

Cum se poate să emiți o înştiințare şi inculpatului pentru aceiaşi zi sau în acelaşi inteval de zile negândindu-te că pot da nas în nas şi situația poate degenera şi victima o poate încasa iar şi iar?

Domnule Vela, domnule Predoiu, domnule Orban, se poate vă rog să nu mai puneți victimele în pericol?

Voi conduceți această țară, nu eu!

Voi sunteți responsabili pentru fiecare român, ştiți, nu?

Vă rog ajutați-ne pe noi victimele să nu mai ajungem în astfel de situații!

Mulțumim!”, este cutremrătorul mesaj scris pe rețeaua de socializare de Larisa.

Larisa a intrat în direct la digi24 și a spus povestea ei. A început la 3 ani, când a fost adoptată. De o familie bogată. Totul era ok. „Eu am fost adoptată la 3 ani din Suceava într-o familie de bani gata, aș putea spune. Am avut o copilărie fericită până când tata a fost arestat. În momentul în care a ieșit tata, au început abuzurile de natură sexuală, cu toate că aveam 15 ani și oleacă, cu toate că eram genul ăla de fată, după cum mă vedeți, care se îmbracă cât se poate de decent, nu machiaj, nu farduri, nu nimic”, a povestit Larisa Butnariu.

Larisa e o victimă a rețelelor de trafic de persoane, care acum a găsit puterea să lupte ca alte fete ca ea să nu trăiască acelaşi calvar. A prins curaj să îşi spună povestea, întâi online, pe reţelele sociale, iar acum şi în faţa celor care pot face cu adevărat ceva, legiuitorii. „Ziua trebuia să mă culc cu tata, să îi fac bani lui X, iar noaptea trebuia să mă culc cu X, eventual să mai fac niște bani. Am rămas însărcinată. Mama a făcut cerere în instanță să mă mărit”, a povestit Larisa Butnariu.

Vândută în Germania și Italia. A reușit să fugă. Acum, luptă împotriva traficului de persoane.

La 17 ani s-a căsătorit cu cel care o oblige să se prostitueze. Împotriva voinței ei. A fost data apoi afară din casă, deși avea un copil. „A trebuit să plecăm cu tot cu copil. Și am ajuns într-un infern, pentru că acolo am început să fac strada”, a continuat Larisa. Soțul avea s-o vândă unui traficant. Așa a ajuns în Germania. „Am reușit să fug cu ajutorul inspirației de a spune că vreau creioane, carioci, caiete și promit că o să fiu cuminte. Am ajuns în România – greu, dar am ajuns, ca să constat că fusesem vândută unei a cincea din cele șapte rețele din total, unei a cincea, care are zonele de acțiune pe Italia și pe Spania”, povestește fata.

A fugit și din Italia, din bordel. A reușit să ajungă în România.

Lucrează acum într-un supermarket și luptă împotriva traficului de persoane. Se implică și în campanii pentru oamenii străzii. „Eu din cap până-n picioare sunt o traumă în totalitate”, a încheiat Lariza Butnariu, potrivit Cancan.