Corina Crețu DĂ CĂRȚILE pe față! Precizări despre trecerea la Pro România și despre ATACURILE din interiorul PSD

Comisarul european Corina Crețu a declarat că va anunța anul viitor o eventuală candidatură, lovind dur PSD-ul, despre care spune că a atacat-o, cu toate că și-a dedicat peste 20 de ani din viață acestui partid.





Corina Crețu a recunoscut că s-a întâlnit cu Victor Ponta și că a discutat cu acesta despre o trecere la Pro România.

„Sigur că m-am întâlnit cu domnul Victor Ponta, știți foarte bine că dânsul este cel care m-a propus să fiu comisar european printr-o înțelegere pe care a avut-o cu domnul președinte Juncker. Îi mulțumesc pentru aprecierile dânsului de-a lungul timpului, mai ales în ultimul an – în care toate eforturile mele de a ajuta România nu au fost recunoscute de oficiali, dar pe care le voi face oricum în continuare pentru că le fac pentru români. Într-adevăr am discutat și această posibilitate. I-am spus și dânsului, așa cum am spus și presei, că voi lua o hotărâre la începutul anului viitor în legătură cu viitorul meu, dacă voi mai candida, unde, cum. Nu am luat încă o decizie, dar îi mulțumesc pentru aprecieri, pentru gândurile bune, pentru faptul că într-un context în care partidul căruia i-am dedicat mai mult de 20 și ceva de ani din viața mea mă atacă într-un mod în care liderii nu se delimitează.

Un răspuns tranșant îl voi da la începutul anului viitor, dacă voi candida, în primul rând. Există și posibilitatea – nu suntem făcuți parlamentari europeni pe viață. Pe de altă parte și eu înțeleg argumentele multora din jurul meu care mă susțin să candidez. După 11 ani la Bruxelles, știți foarte bine că este foarte greu să îți faci relații, să cunoști mecanismele, și în Parlamentul European am fost 8 ani, Comisia Europeană, am avut un portofoliu foarte greu care m-a învățat foarte multe. Și eu mă gândesc că această experiență nu ar merita să fie irosită doar pentru că unor domni și doamne de la PSD nu le mai place de mine”, a declarat Corina Crețu pentru PSnews.

