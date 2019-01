Corina Crețu, atac la guvernarea din țară: „Acesta este punctul slab”

Comisarul european Corina Crețu a vorbit despre subiectele care apasă România și Uniunea Europeană, într-un interviu acordat televiziunii România TV.





Corina Crețu a declarat că „punctul slab al României” îl preprezintă infrastructura de autostrăzi

„Când am venit comisar european am încercat de la o rată de absorbţie de 40% am reuşit prin proiectele fazate şi cele care deja erau în uz şi pentru care statul plătea credite BEI şi BERD, am reuşit să preluăm aceste credite în valoare de peste 1,5 miliarde de euro, am fazat 40 de proiecte care ar fi trebuit să fie terminate şi am pierdut două miliarde de euro, dar rata de absorbţie a ajuns la 91%, ceea ce cred că e o performanţă. În perioada 2007-2011, rata de absorbţie era de doar 4%, după aceea s-a creat Ministerul Fondurilor Europene şi s-au accelerat, în 2014 rata de absorbţie era de 47% şi am ajuns la 91%. Sunt date oficiale”, a declarat Corina Crețu.

