Controlul Romprest, disputat în Justiție. Acționarii principali se războiesc pentru a decide conducerea firmei

Curtea de Apel București a pronunțat joi, 3 martie, soluția definitivă într-un proces în care unul dintre acționarii Romprest a cerut anularea unei hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) din 28 iulie 2020. Este vorba despre Detaco Ltd care deține cel mai mare pachet de acțiuni din firmă. Firma este controlată de omul de afaceri Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

„Respinge apelul incident ca nefondat. Admite apelul declarat de apelanta Detaco Ltd. Schimbă în parte sentinţa atacată în sensul că: admite cererea şi constată nulitatea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acţionarilor Companiei Romprest SA din data de 28.07.2020. Respinge cererile de intervenţie accesorie formulate de intervenienţii Europrest Invest SRL, Premium Management Team SRL şi Firstcom LLC în interesul pârâtei Compania Romprest SA.

Respinge ca neavenit apelul declarat de apelanta Detaco Ltd împotriva soluției de anulare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a acţionarilor Companiei Romprest SA din data de 28.07.2020 emisă de acţionarul Detaco Ltd. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică”, se arată în Hotarâre 355/2022, conform minutei publicate pe portalul instanțelor, după cum relatează justnews.ro.

Acționarii companiei Romprest

Compania Romprest Service SA a fost fondată de Florian Walter în 2011, iar în timp a devenit cel mai mare grup de servicii de salubrizare din România. Romprest este deținută de mai mulți acționari, respectiv Firstcom LLC (3.5443%); Detaco LTD (42.6916%), Compania Națională Aeroporturi București SA (10%), Premium Management Team SR (13.7641%), Europrest Invest SRL (30%).

După decesul lui Florian Walter în 2019, Maricel Păcuraru a preluat acțiunile Detaco ltd, acționarul principal, de la Alexandru Cosmin Walter. Acesta este fiul fostului patron. În prezent firma Detaco ltd este controlată de Magnum International Consulting, al cărei unic acționar este Paul-Cătălin Ionescu-Păcuraru, fiul lui Maricel Păcuraru.

De partea cealată, doi dintre acționari, care dețin 43,76% din Romprest, Europrest Invest SRL și Premium Management Team SRL sunt controlate de Andrei-Mihai Dracea. Acesta este implicat în afaceri cu statul în domeniul sănătății. Administrator la Europrest Invest SRL este Bogdan Adimi, vicepreședinte al CA al Romprest.

Nici una dintre grupările implicate în dispută, controlate de Maricel Păcuraru și Mihai Dracea, nu deține pachetul de control. Astfel, orice decizie majoră trebuie arbitrată de Compania Națională Aeroporturi București SA, companie controlată de Ministerul Transporturilor.

Războiul dintre acționari

Disputa datează din 28 iulie 2020 când, în şedinţa AGOA a Romprest a fost aprobată numirea lui Beniamin Cionată-Păcuraru ca administrator Romprest. Acesta a fost desemnat preşedinte al Consiliului de Administraţie şi director general. Propunerea a venit din partea acționarului Detaco Ltd. reprezentat de Maricel Păcuraru. Beniamin Cioantă-Păcuraru este ginerele său.

În aceeași ședință a mai fost aprobată și demararea unei „acţiuni în răspundere contra administratorului Adimi Marian Bogdan”. Acesta a deținut funcția de vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie şi Director General Adjunct. El a fost acuzat că ar fi prejudiciat Compania Romprest Service S.A.

Soluția pronunțată de Tribunalul București

Înainte de soluția Curții de Apel București, în iulie 2021, Tribunalul București a anulat aceeași Hotărâre AGOA prin care conducerea companiei a fost preluată de reprezentantul Detaco Ltd.

„Respinge excepţia nulităţi cererii de chemare în judecată, pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii completatoare a cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Detaco LTD în contradictoriu cu pârâtul Compania Romprest Service SA, ca neîntemeiată.

Admite cererile de intervenţie voluntară accesorie formulate de intervenienţii Europrest Invest S.R.L., Premium Management Team SRL şi Firstcom L.L.C. în interesul pârâtei. Respinge excepţia tardivităţii formulării cererii introductive, invocată de intervenientul accesoriu Detaco LTD în dosarul conex nr. 21661/3/2020, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii Premium Management S.R.L. şi Europrest Invest S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul Compania Romprest Service S.A., ce face obiectul dosarului conex nr. 21661/3/2020.

Admite cererea de intervenţie accesorie în favoarea reclamanţilor, formulată de intervenientul Firstcom LLC. Respinge cererea de intervenţie accesorie în favoarea pârâtului, formulată de intervenientul accesoriu DETACO LTD, ca neîntemeiată. Dispune anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pârâtului Compania Romprest Service S.A. din 28.07.2020, emisă de acţionarul Detaco LTD. Dispune menţionarea în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri judecătoreşti la data rămânerii sale definitive. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 07.07.2020”, a decis Tribunalul.