CONTROL la Teatrul de Stat Constanța. CONFLICT între ACTORI și DIRECTOR

Consiliul Județean Constanța începe un amplu control la Teatrul de Stat din oraș în urma disensiunilor dintre unii actori și directoarea instituției. Decizia a fost luată de președintele CJ Constanța, Horia Țuțuianu, după ce șapte actori ai teatrului au acuzat-o, printr-o scrisoare deschisă, pe directoarea Dana Dumitrescu de management defectuos.





Președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu a dispus demararea unui amplu control asupra activității Teatrului de Stat Constanța (TSC), începând de marți, 20 noiembrie 2018, potrivit Biroului de Presă al CJ Constanța. Decizia conducerii CJC de a verifica situația acestei instituții subordonate a venit pe fondul apariției în spațiul public a unei scrisori deschise prin care o parte din actorii angajați ai Teatrului acuzau managementul de anumite nereguli. Președintele CJ Constanța a stat, astăzi, de vorbă atât cu semnatarii scrisorii, cât și cu conducerea Teatrului, întâlnindu-se, apoi, cu toți angajații.

“Nu mă voi pronunța imediat, dar am dispus un control amplu. Voi aștepta raportul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului. Ulterior, pe baza datelor, voi lua o decizie. Fac însă apel la toți angajații acestei instituții de cultură să nu se lase afectați de neînțelegerile interne. Îi rog să treacă peste animozitățile create și să colaboreze din punct de vedere profesional, să se concentreze pe actul artistic, astfel încât activitatea Teatrului de Stat să nu fie perturbată”, a declarat Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.

La această verificare internă vor participa Serviciul de Control al Consiliului Județean, Direcția Generală Economico-Financiară, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică, Serviciul Resurse Umane precum și un consilier al președintelui. Controlul se va desfășura într-un interval de maximum 30 de zile.

Semnatarii scrisorii împotriva directorului Teatrului de Stat Constanța, Dana Dumitrescu, semnala mai multe presupuse nereguli în activitatea managerială a acesteia. Este acuzată, printre altele, că și-ar rezerva rolul principal în piesele de teatru, ar distribui rolurile în funcție de simpatii și antipatii față de actori, ar realiza producții cu bugete mari care se joacă doar de câteva ori, l-ar impune în distribuții pe fratele ei, ar da dovadă de lipsă de transparență pe un proiect cu fonduri european. Contestatarii considerâ că “imaginea TSC este negativă atât la nivel național, cât și internațional, iar în proporție covârșitoare, colaborările cu regizori, scenariști, compozitori, coregrafi, actori s-au terminat cu scandaluri, aspect care a condus la evitarea TSC de către regizori sau actori importanți.”

Directorul TSC, Dan Dumitrescu, a respins, cu argumente, fiecare dintre acuzațiile celor șapte actori, completându-și răspunsurile din comunicatul ei de presă cu precizarea că “la fiecare dintre cele patru evaluări anuale ale managementului, efectuate de o comisie competentă, am obținut note peste 9 și am fost felicitată pentru rezultatele teatrului, care sunt evidențiate în primul rând de bilanțurile financiare… Am credința că toate aceste realizări enumerate în textul meu, realizări care sunt roadele muncii mele, ca director, și ale muncii și talentului trupei Teatrului de Stat Constanța, pe care eu o consider foarte valoroasă, nu pot fi umbrite de nemulțumirile personale ale unui grup de șapte persoane.”

