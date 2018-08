CONTRABANDĂ cu FASOLE pe timpul lui CEAUŞESCU. Reporter de Cursă Lungă

O şuetă între doi prieteni marinari, aflaţi la sute de mile distanţă de mine, undeva pe mare, mi-a adus aminte de o fază intrată în memoria pasivă. Una veche de 30 de ani





În iarna lu’ ’88-’89, eram pompier la depozitele de benzină și motorină ale Chimpex Constan'ața. Ca mai toată lumea care lucra acolo, pe atunci, îmi suplimentam veniturile din ciordeala de benzină. Ajunsese să coste litrul, la negru, cât trei kile de vin. Practic, băgând jgheabu’ în avuția obștească, îmi dublam sau chiar triplam leafa. Și aveam și „acoperire” de la sectoristul din zonă căruia îi făceam plinul la Dacia lui 1100, la fiecare două zile. Ţiu minte că ridicam, lunar, pe ștatul de plată, fo 2374 de lei, ceea ce nu era rău pentru un puști aflat la primul loc de muncă. Și, cum pusesem io ban peste ban, m-am gândit să-mi diversific activitatea ilicită și, implicit, cifra de afaceri. Așa că, mi-am zis în barbă că am suficient capital să mă bag și-n contrabandă, că tot era sport în vogă, la Constanța. Aveam oarece experiență de când vindeam țigări americane, la bucată sau la pachet, prin WC-urile din școala de marină. La 19 ani, mă visam un Al Capone.

O ţeapă cinstită

Zis și făcut. Cu sprijinul unui prieten am intrat în port, pe la Poarta 2, și m-am dus în Dana Zero, locul unde trăgeau la cheu băieții de la pilotaj și barcagii. Principalii retaileri de cafea și țigări din port. Aveam câteva mii de lei la mine și am găsit repede un tip care mi-a scos din chesonul în care-și ținea efectele fo 5-6 kile de cafea, măcinată sau boabe, în diverse pachete și pachețele, de la 100 de grame, la juma de kil. Un kilogram se vindea afară, în oraș, cam cu 1.000 de lei. Îmi luasem pe mine o haină cu mâneci bufante, la mare modă pe atunci. Mi-am îndesat în căptușeală și pe mâneci prăduiala și hai să ies pe unde am intrat. Numa’ că, ghinion. Securiștii și milițienii de la poartă s-au bunghit că e ceva în neregulă cu puștanul ăla cu picioare subțiri și o burtă nefiresc de mare. Când m-au percheziționat aproape m-am căcat pe mine. Deja mă vedeam la pârnaie, cu cătușe și bilă de fier la picior. Unde mai pui că, deja, vizualizam tragedia din familie, că tata era ofițer de marină militară și-i omoram cariera. Norocu’ a fost că unu’ dintre gabori s-a apucat să desfacă niște pachete și, surpriză, în ele a dat, în loc de cafea macinată, de celebrul nechezol și fasole pe post de boabe de cafea. S-au spart de râs milițienii. Tocmai prinseseră un contrabandist care-și luase o țeapă monumentală, de câteva mii de lei. Mi-au dat o căruță de palme în cap și, după o oră, am primit și un picior în fund, când m-au aruncat afară din port.

O bătaie meritată

