Concert Smiley în Herăstrău

Joi pe 8 noiembrie de la ora 21:30, BestMusic Live Concerts va invita la Hard Rock Cafe la un nou show incendiar cu cel mai in voga artist român al momentului si cel mai probabil al ultimilor ani: SMILEY !





Artistul care nu mai are nevoie de nicio prezentare, alaturi de trupa sa live compusa din muzicieni numai unul si unul, promite inca un concert sold out la Hard Rock Cafe, unde veti putea asculta hiturile care l-au facut celebru: "De unde vii la ora asta", "Rara", "Sa-mi fie vara", "Domnu' Smiley", "Dream Girl", "Criminal", "Dincolo de cuvinte", "Dead Man Walking", "Preocupat cu gura ta", "Cai verzi pe pereti", "Am bani de dat", “Acasa”, “Pierdut Buletin" si multe altele.

Superhitul, “De unde vii la ora asta”, l-a adus pe Smiley in varful topurilor de specialitate si i-a adus un show sold out pe 1 iunie la Arenele Romane, pentru al treilea an consecutiv.

Ca la toate showurile Smiley, nu avem mese in fata scenei pentru o atmosfera perfecta !

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Hard Rock Cafe, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman si pe terminalele Selfpay din toata tara.

Biletele au urmatoarele preturi:

- Cu loc la masa in sala: 139 lei (numar limitat de bilete) - Fara loc, in fata scenei pe ringul de dans: 89 de lei

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara. Pentru grupuri mari se acorda discounturi!

Vino la Hard Rock Cafe să fii aproape de artiștii tăi preferați și să te bucuri de muzica lor, într-o atmosferă unică! Show-urile explozive, colecţia de suveniruri care îți reamintesc de legendele muzicii și calitatea sunetului îţi garantează cea mai placută experienţă live.

Hard Rock Cafe Bucuresti se afla in parcul Herastrau - Soseaua Kiseleff, nr. 32 Locatia dispune si de cateva sute de locuri de parcare.

