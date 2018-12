Concert Goran Bregovic cu Orchestra Simfonică şi Cor

Goran Bregovic revine la Bucuresti pe 2 aprilie pentru un show in premiera: va canta alaturi de o orchestra simfonica formata din 42 de artisti, 3 violonisti si un cor de 6 persoane in cadrul unui eveniment pe care nu vreti sa-l scapati! Primele 200 de bilete au preturi speciale.





Goran Bregovic, unul dintre cei mai cunoscuti muzicieni din Balcani, este un chitarist si compozitor originar din Sarajevo, Bosnia. Acesta s-a nascut pe data de 22 martie 1950, intr-o familie cu origini mixte: tatal sau croat si mama de ginte sarba. Dupa ce parintii sai au divortat, viitorul artist a ramas cu mama in Sarajevo. Cea mai mare parte din copilarie si-a petrecut-o la Scoala de Muzica, studiind vioara. Paradoxal, institutia de invatamant a decis sa il exmatriculeze, pentru "lipsa de talent". La scurt timp dupa excluderea lui din scoala, mama sa i-a cumparat o chitara. La varsta de saisprezece ani a fost parasit de cea care i-a dat viata, fiind ingrijit de cateva rude dornice sa-l sprijine.

Goran a fost nevoit sa-si poarte singur de grija inca din adolescenta, cand a inceput sa cante muzica populara intr-un bar din orasul Konjic. In 1971, Goran si un alt artist aspirant, Zoran Redzia, au inceput sa cante intr-o trupa numita "Jutro" (n.r. "Buna dimineata"). In aceasta formula, muzicianul a avut o multime de spectacole si a inceput sa guste succesul din plin. La 1 ianuarie 1974, trupa si-a schimbat numele in "Bijelo Dugme" ("Butonul Alb").

In 1975, cand se pregatea de cariera de profesor al ideologiei oficiale la aceea vreme, marxism-leninism, formatia Bielo Dugme a castigat popularitate in Iugoslavia. A renuntat la vocatia de dascal si a devenit idolul tinerilor si cel mai improtant star rock al tarii sale. S-a retras din Bielo Dugme in anii '90, avand la activ 13 albume vandute in sase milioane de exemplare. Dupa zece ani de muzica rock, Bregovic a renuntat la acest gen pentru a se dedica stilului care l-a facut cunoscut in intreaga lume: o combinatie de ritmuri traditionale balcanice, cu sonoritati rock. Cel mai recent album al artistului, "Three Letters From Sarajevo" s-a bucurat de un enorm succes international si a fost prezentat in premiera si la Bucuresti in cadrul a doua concerte in 2018, la Sala Palatului si la Arenele Romane.

Biletele au urmatoarele preturi: - earlybird primele 200 de bilete: VIP 260 lei, Cat A 180 lei, Cat B 140 lei, Cat C 99 lei - presale 1 pana pe 15 februarie: VIP 280 lei, Cat A 200 lei, Cat B 160 lei, Cat C 120 lei - presale 2 pana pe 2 aprilie: VIP 300 lei, Cat A 220 lei, Cat B 180 lei, Cat C 140 lei - la acces: VIP 320 lei, Cat A 240 lei, Cat B 200 lei, Cat C 160 lei Perioada earlybird este limitata la primele 200 de bilete. La pretul tuturor biletelor comandate in earlybird si presale se adauga comisionul de emitere bilet de 10 lei. Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in reteaua fizica iabilet.ro/retea:Magazinele Flanco, Diverta, Hard Rock Cafe, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Expirat Halele Carol (in intervalul orar: 18:00-22:00), Beraria H, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, sediul librariei Libmag (Bulevardul I.C. Bratianu, nr. 6, Sector 3), Casa de balet si pe terminalele Selfpay din toata tara. Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara. Un eveniment BestMusic Live Concerts powered by Magic FM

