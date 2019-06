Incendiul de la Colectiv. Ultimele două minute de filmare scot adevărul la iveală. Urmează imagini cutremurătoare

O filmare de două minute, captată de pe camera de supraveghere instalată în containerul de acces în clubul Colectiv, confirmă opinia experților INEC care au vorbit despre o deflagrație provocată de substanțe necunoscute, ipoteză care nu a fost luată în considerare de procurori.





Potrivit publicației Lumea Justiției, care a prezentat în premieră filmarea, tinerii care au ars de vii au fost victimele unei explozii.

Înregistrarea a surprins momentul deflagratiei care s-a propagat pana la intrarea/iesirea din club, care se facea printr-un container metalic. Potrivit imaginilor depuse la dosar, cărora anchetatorii nu le-au dat importanța cuvenită, a fost surprinsă perioada 22:32-22:33 din 30 octombrie 2015.

„Desi a fost proba in dosar, acestei inregistrari nu i s-a acordat valoarea cuvenita de catre anchetatori, cu toate ca filmarea contine momentul cel mai evident al deflagratiei care a avut loc in incinta clubului Colectiv si care a generat un suvoi de flacari, aidoma unuia care iese dintr-un motor cu reactie, mistuind multimea ce incerca sa iasa disperata din club, prin container, printre fasiile de material textile”, scrie luju.ro

Anchetatorii au pus accidentul pe seama aprinderii unor bureti fonoabsorbanti, grosi de cativa centimetri, cu care era tapetat tavanul clubului, aflat la o inaltime de 6 metri de podea.

„Cauza reala a incendiului are o importanta majora intrucat in intreaga societate exista suspiciunea unei maini criminale, tragedia generand caderea Guvernului Ponta, sub mobilizarea unor ONG-uri finantate din strainatate, totul culminand cu stupefianta declaratie a presedintelui Romaniei Klaus Werner Iohannis: "Tarziu, foarte tarziu, Guvernul a demisionat. A fost nevoie sa moara oamenii ca aceasta demisie sa se produca", menționează publicația.

În incendiul de la clubul Colectiv, 64 de oameni au murit și alte câteva zeci au fost răniți grav, unii cu sechele și astăzi.

