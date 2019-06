Cocaină la bordul unui sumarin nuclear britanic. Trei marinari depistați pozitiv în misiune

Marinarii, aflați la bordul HMS Vengeance, au fost depistați pozitiv cu cocaină în cursul unei escale la Florida. S-a aflat după ce nava plecase în misiune.





Este o nouă informație jenantă pentru Royal Navy, potrivit presei britanice. Cei trei marinari în cauză, servați la bordul HMS Vengeance, unul din cele patru submarine nucleare britanice lansatoare de rachete, au fost supuși unui control în timp ce nava făcea escală în SUA. Rezultatele testelor, care s-au dovedit pozitive, nu au fost cunoscute decât după ce submarinul a repornit în misiune.

Informația, dezvăluită de presa britanică, a fost ulterior confirmată de un purtător de cuvânt al ministerului britanic al Apăririi. Acesta a dat asigurări că „o anchetă internă asupra celor trei se află în curs”, estimând că „nu poate face alte comentarii”, potrivit regulamentelor, scrie Opex 360. Doar că „ministerul britanic al Apărării are o politică de toleranță zero în materie de droguri și nu tolerează folosirea lor în rândul personalului, sub orice formă și în orice moment”.

Problema Royal Navy este că acest tip de incident tinde să se repede de o perioadă de vreme. Astfel, spre exemplu, nouă marinari ai altui submarin, HMS Vigilant, au fost controlați pozitiv pentru cocaină, în toamna anului 2017, ceea ce a făcut ca responsabilii Royal Navy să ia măsuri ferme în privința echipajului acestei nave. În plus, comandantul și secundul au fost eliberați din funcții după ce s-a constatat că au avut „relații intime cu două femei ofițer” de la bordul submarinului.

Mai recent, în aprilie anul trecut, șapte membri ai echipajului submarinului nuclear de atac HMS Talent (din clasa Trafalgar) au fost și ei sancționați pentru consum de cocaină. Aceste cazuri legate de consum de droguri sunt privite cu și mai mare îngrijorare cu cât ele privesc personal care lucrează pe submarinele de disuasiune nucleară ale Marii Britanii. Cocaina, stimulent psihiactiv, provoacă dependență și efecte care, evident, nu sunt dorite la bordul unui submarin nuclear: paranoie, anxietate, depresii, halucinații, etc.

Chiar dacă pare că, în special din cauza stresului cauzat de particularitățile misiunilor pe submarine, doar marinarii de pe aceste nave sunt abonați la scandaluri legate de consumul de droguri, realitatea pare mai complexă: potrivit unei achete realizate în 2015 de către Paris Match pe baza datelor publice, 5000 de soldați au fost excluși din forțele armate britanice, în perioada 2000-2008, din cauza consumului de droguri de mare risc.

