Coaliția PSD-ALDE a făcut „pana prostului”. Ce se întâmplă cu economia în timp ce politicienii se încaieră pe Justiție

Coaliția, în „pana prostului”. Economia României arată ca o mașină pe avarie condusă de niște șoferi fără permis care au rămas în drum, spune purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă.





Liberalul susține că Puterea este prea ocupată de aspectele legate de Justiție pentru a vedea dezastrul economic. „Computerul de bord al economiei românești e plin de semnale luminoase roșii ca la o mașină cu avarii multiple în timp ce e condusă cu viteză în parapeții de protecție de niște șoferi analfabeți care au luat permisul fără examen și fără proba de traseu.

În timp ce siluiesc Justiția ziua și noaptea ca hoții, economia României a intrat într-o derivă care arată că guvernarea PSD - ALDE a eșuat lamentabil și nu mai interesează pe nimeni de la Palatul Victoria că țara se îndreaptă într-o direcție greșită”, a explicat Dancă.

Potrivit calculelor făcute de liberali, realitatea economică este alta decât cea prezentată de guvernanți. „Principalii indicatori statistici din primele luni ale anului arată că guvernarea PSD - ALDE, pur și simplu, a făcut praf creșterea economică din ultimii ani. Resursele de creștere a salariilor și a pensiilor au fost epuizate și apelează în dispeare la împrumuturi pentru a ține pe linia de plutire funcționarea statului.

Câștigul salarial real în luna februarie a fost mai mic decât în luna precedentă cu 0,9% și oricât de conjunctural ar fi acest rezultat este un semnal important pentru scăderea puterii de cumpărare a populației”, spune purtătorul de cuvânt. Acesta susține că și consumul a scăzut în luna februarie, iar inflația a ajuns la cel mai mare nivel în UE: „Nu întâmplător, și consumul, principalul motor de creștere al economiei românești a început să gâfâie. În februarie, comerțul cu amănuntul a scăzut față de luna precedentă cu 2,1% iar ajustat sezonier putem vorbi de cel mult o stagnare. Erodarea puterii de cumpărare a românilor se vede cel mai bine în inflație, care a ajuns din nou pe o tendință de creștere până la o inflație anuală de 4,4% în luna martie, cea mai mare din Uniunea Europeană. Pe partea de resure care contribuie la creșterea economică, indicatorii sunt tot pe avarie și semnalizează un risc major de oprire bruscă a economiei”

Liberalii au găsit, totuși, și o creștere economică. „Producția industrială în primele două luni ale anului are un avans modest de 1% față de perioada similară din 2018 în timp ce deficitul comercial a explodat în aceeași perioadă cu 45%, ajungând la un nivel record în ultimii 10 ani. Adică, am importat mai mult decât am exportat cu 2,4 miliarde de euro în doar două luni”, spune Dancă. Acesta a adus în discuție și efectele OUG 114, respectiv „taxa pe lăcomie”, măsură luată de Guvern. „O atenție aparte trebuie acordată combustibilului cu care alimentăm economia românească, iar dacă ne uităm la energie, guvernul PSD - ALDE a făcut „pana prostului” în drum.

Din cauza Ordonanței 114 care plafonează prețurile producătorilor și suprataxeză companiile energetice, producția de energie a scăzut cu 4% în primele 2 luni și a crescut importul de energie cu 7%. Așa prostie, mai rar!”, a conchis purtătorul de cuvânt al PNL într-o postare pe Facebook.

