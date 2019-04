Scandal de proporții la Antena 3! Un PNL-ist de frunte i-a umilit pe românii de la mitingul PSD: „Săraci!”

În ediția de duminică seară a emisiunii „Subiectiv” s-au încins spiritele, iar protagoniștii au fost Violeta Vijulie, membru al PNL, și Claudiu Manda, senator PSD. Vijulie a spus despre românii care au participat la mitingul de vineri al PSD că ar fi „săraci și fără educație”. Manda le-a luat apărarea.





Violeta Vijulie și Claudiu Manda au fost invitați într-unul dintre platourile de televiziune ale Antena 3.

Violeta Vijulie a spus că oamenii care au venit, vineri, la mitingul PSD de la Craiova sunt oameni săraci, fără educație și care au fost aduși cu forța. Claudiu Manda a declarat că ar trebui să ne uităm la atmosfera care a fost la miting pentru a ne da seama dacă românii care a venit acolo au fost sau nu plătiți.

„Oamenii au fost aduși prin amenințări. Vorbim despre niște oameni foarte săraci, niște oameni care nu au educație. Au venit sub presiune. Trăiesc dintr-un salariu dat de la stat. Când îi sună șeful și le zice că trebuie să vină la miting ca să-și păstreze locul de muncă... nu au ce face.”, a zis Violeta Vijulie.

Senatorul Claudiu Manda:

„Dacă era cineva adus cu forța, acest lucru se putea observa din atmosfera de acolo. Oamenii au rezonat la mesajele noastre. S-a văzut asta! La miting au fost peste 40.000 de oameni. Au venit mai mulți oameni decât ne așteptam. PNL Dolj va lua sub 40.000 de voturi la alegerile din 26 mai 2019. PSD Dolj va lua aproximativ 142.000 voturi, iar PNL Dolj sub 40.000 voturi. Atunci vom vedea cât de mult ne-au bătut. Când văd cum se raportează la mitingul de la Craiova, îmi dau seama cât de mult îi doare și cât de mult îi frustrează. E clar că suntem pe drumul cel bun. Am primit mii de mesaje de încurajare de la români după mitingul de la Craiova. Am primit și sub 100 de mesaje care conțineau jigniri. Acest lucru îmi arată că suntem pe drum cel bun”.

Violeta Vijulie și Claudiu Manda au avut schimbul de replici în emisiunea moderată de Răzvan Dumitrescu.

La mitingul PSD au fost prezenţi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, mai mulţi candidaţi ai partidului pentru alegerile europarlamentare, printre care Rovana Plumb, Victor Negrescu, Dan Nica, Gabriela Zoană, Maria Grapini, Natalia Intontero, Cristian Terheş și Andi Cristea.

„Ăsta este PSD, ăsta e partidul pe care Iohannis şi clica lui vrea să-l distrugă. (...) Aici am crescut, pe malul Dunării, ca şi voi, şi peste tot mi s-a spus: „Liviule nu te lăsa!” Mi-a mai zis cineva tot aici: „Chiar dacă te arestează, să nu renunţi, că venim şi te scoatem de acolo”. Sper să nu ajungem, cu toate că asta este dorinţa de zi şi noapte a lui Iohannis, că este îngrozit de noi.”, le-a spus Dragnea susţinătorilor PSD.

El a spus că Iohannis trebuie să dea socoteală pentru „casele furate”.

„Să plece în Germania? Poate pleacă la Miami, Costa Rica. Fraţilor, dar numai destinaţii din acesta frumoase îi prevedeţi. Nu poate să rămână în ţară şi să dea socoteală şi el şi ai lui pentru toate abuzurile din ultimii ani, pentru toate destinele distruse, vieţi frânte, pentru toate blocajele din această ţară, pentru ura pe care a promovat-o? Nu la Miami trebuie plece, trebuie să răspundă pentru casele furate şi el, şi ăia care îl acoperă.”, a mai spus Dragnea.

