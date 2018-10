Se cer CLARIFICĂRI Guvernului DĂNCILĂ de la nivel EUROPEAN. Va CONFRIMA premierul?

Comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, a declarat că îi va cere premierului Viorica Dăncilă să îi comunice dacă Guvernul mai vrea să construiască spitale cu bani europeni.





„Pentru mine a venit ca o surpriză această nouă poziționare pentru care nu am confirmare, la ora 14.00 am întâlnire cu doamna premier. Sigur, ne-am dori să avem clarificări în această privință. Noi avem de pildă spitalele regionale. Am înțeles, din declarațiile doamnei Pintea, în ceea ce privește cele trei spitale regionale, că vor fi trimise la CE până la sfârșitul anului. De aceea, o voi ruga pe doamna premier să ne confirme dacă acest lucru este valabil”, a declarat Corina Crețu.

Corina Crețu a declarat că, în cazul studiului de fezabilitate, costul este altul decât cel vehiculat public.

„În realitate, studiul de fezabilitate costă 1,8 milioane euro. E un serviciu oferit de BEI. Pentru noi este important să avem o decizie guvernamentală privitoare la felul în care se va acoperi acest deficit de finanțare existent pentru construirea spitalelor. Și imediat după această întâlnire, voi transmite o scrisoare oficială. Noi dorim să știm dacă mai vor să folosească fonduri europene pentru spitale regionale. Eu cred că 100 de milioane pentru trei spitale de acest gen nu costă foarte mult. În 2014-2015 nimeni nu se gândea la spitale de această dimensiune. 104 milioane a costat designul, iar studiul de fezabilitate e 1,8 milioane euro”, a mai spus Crețu, conform Mediafax.

