Adevărul despre Cioloș și serviciile secrete. Unde a făcut, de fapt, armata? Breaking news

Întrebat unde a făcut armata, Dacian Cioloș a ținut să menționeze din nou că nu a fost niciodată angahat al unui serviciu de informații.





„În primul rând eu nu am făcut parte din niciun partid politic. Nici din PUNR, nici din alt partid politic înainte de a mă înscrie în PLUS și înainte de a fonda Mișcarea România Împreună, care, din păcate, n-a putut fi înregistrată, și-apoi știți toată povestea cu PLUS.

Armata am făcut-o în Cluj și apartenența sau nu la vreun serviciu de informații am declarat-o foarte clar și îi invit pe cei care speculează lucrul acesta să facă exact ce am făcut eu: și anume o delcarație pe propria răspundere că nu sunt pilotați de niciun serviciu de informații, că n-au fost membri ai Securității, că n-au colaborat cu Securitatea, ca nu colaborează cu nimeni, nici din țară, nici din străinătate și după ce voi vedea această declarație semnată, putem discuta”, a declarat Dacian Cioloș.

Acum ceva timp, Timișoreanul Alin Gorșcovoz a publicat pe pagina sa de Facebook mai multe documente care-l contrazic pe Dacian Cioloș și demonstrează că a deținut o funcție de conducere în cadrul PUNR.

„Când timpul mi-a permis am „săpat” în arhiva politică personală (în care păstrez documente cu o vechime de aproape 30 de ani ce atestă „aventurile mele politice „) și pot să vă spun următoarele: Dacian Ciolos a fost membru al PUNR..nu știu dacă are semnată sau nu o adeziune ..Nu știu dacă a avut carnet de partid sau a plătit vreun leu cotizație.. dar știu că în iulie 1995 era președintele organizației de tineret al PUNR calitate în care a participat la Conferința Națională de la București la care am participat și eu..în plus, acesta făcea parte din Biroul Executiv Central ( Capitolul B poziția 11)..era practic imposibil să faci parte din structura de conducere națională a unui partid fără a fi membru în acel partid”, a spus acesta.

