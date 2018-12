PLANUL LUI CIOLOŞ pentru alegerile din 2019, DEVOALAT! Tactica este clară, dar succesul va fi garantat?

Decizia lui Dacian Cioloș de a-și face un nou partid a stârnit multă furie în rândul oamenilor, fie simpli, fie persoane publice. Printre cei care demontează jocul fostului premier tehnocrat se numără și Radu Buzăianu, prezentatorul emisiunii „Buna, România!”, de la B1 tv.





Buzăianu a scris pe contul lui de pe un site de socializare viziunea sa asupra înființării noului partid condus de Dacian Cioloș. Subliniind faptul că tehnocratul s-a identificat, pana acum, cu partidul USR.

„Dacian Ciolos, un pic mai devreme, la DigiFM, raspunzand la intrebarea “de ce nu ati intrat in USR si trebuia sa faceti un partid nou?”. Ca tot a spus anterior ca se intege bine cu usr-ul. Zice, ceva de genul, ati vazut la alegeri in 2016, vreo 60% din public n-a iesit la vot, deci nu se regaseau in oferta de partide. De unde deducem ca daca participa el, ieseau astia sa-l voteze. Ca ce aduce el, nu avea usr-ul.

Omul asta e capabil de orice anomalie. Genul care sta la stop cu premierul Serbiei, desi circulatia e oprita pentru ei, doar ca sa para un tip cu bun simt. Si oamenii merita pacaleala asta. Ca ii vad incantati.

Cum au stat lucrurile de fapt. Dupa un an de guvernare, nelasand nimic rezolvat in urma, in afara de treaba aceea cu sarbatoritul Craciunului in scoli si gradinite, ca sa nu se mai serbeze, oamenii s-au inghesuit sa voteze psdu.

Exact, el aparand, modest, pe toate afisele opozitiei :))”

