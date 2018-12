Cioloş SCHIMBĂ STRATEGIA din mers. Decizie radicală a fostului premier. ÎI VA IEŞI MUTAREA? Breaking news

Nimeni nu îl credea pe Dacian Cioloș un om versat în ale politicii, dar fostul premier a făcut la Cluj, un anunț care arată că acesta a folosit ”castana” fierbinte a ”Mișcării pentru România”, în timp ce în paralel lucra la alt proiect politic. Planul de rezervă pus la cale de Dacian Cioloș și oamenii lui a fost pus în aplicare.





Acest plan de rezervă prevedea că dacă acțiunea privind înregistrarea la Tribunalul București a partidului ”Mișcarea pentru România” va fi tergiversată, lucru care s-a și întâmplat, atunci se va trece la un alt partid. Iar pentru asta, oamenii lui Cioloș au înscris la Tribunalul București un alt partid, fără ca nimeni să își dea seama că în spate este chiar fostul premier și comisar european.

Astfel, Dacian Cioloș a anunțat în cadrul unei discuții cu simpatizanții săi, care a început sâmbătă la ora 15, la cinematograful ”Florin Piersic” din Cluj Napoca, că noul său partid se va numi Partidul Libertății, Unității și Solidarității, adică Partidul PLUS. Un nume care va intra foarte ușor în conștiința publică. ”Nu ne dorim un partid de dragul de a avea un partid, pentru noi e un instrument prin care să punem în practică proiectele. Acest dosar al partidului Mişcarea România Împreună tronează în justiţie de opt luni pentru că unii oameni încearcă să oprească acest vehicul. În septembrie, am decis să ne gândim la o alternativă. Colegi de-ai noştri, oameni anonimi dar care au vrut să dea o mână de ajutor, au depus o cerere de înregistrare a unui partid politic. Astăzi vreau să vă anunţ că acel partid e înscris în registrul naţional al partidelor din România. Astăzi vreau să vă anunţ că avem partidul nostru politic. Partidul Libertăţii Unităţii şi Solidarităţii, pe scurt, PLUS. Suntem gata să începem”, a declarat fostul premier Dacian Cioloș.

