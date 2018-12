RĂZBOI pe străzile Parisului! Ciocniri VIOLENTE între protestatari și forțele de ordine - FOTO

Cea mai importantă arteră a capitalei Franței arată ca după un război, cu mașini incendiate, bariere rupte, bucăți de caldarâm aruncate.

Premierul francez Edouard Philipp s-a declarat șocat de aceste evenimente, nuanțând că scene de „violenţă rar întâlnită" au avut loc.

Totodată, ministrul de interne Christophe Castaner a denunţat prezenţa a „1.500 de perturbatori” veniţi să se confrunte cu poliţia, mobilizată în număr mare.

Arcul de Triumf a fost surprins sâmbătă într-un nor imens de fum, în timp ce poliția încerca să evacueze zona cu gaze lacrimogene și tunuri de apă.

Protestatarii cu cagule și mascați s-au adunat în cursul dimineții sub Arcul de Triumf, lângă flacăra Soldatului Necunoscut. Pe monumentul napoleonian au fost pictate cuvintele "vestele galbene vor triumfa", a informat Agerpres.ro.

Protesters are using christmas trees to make makeshift bonfires on several streets. I counted 5 one this one alone. #GiletsJaunes pic.twitter.com/wh3fce5gRr— James Cropper (@JamesCropper95) 1 decembrie 2018