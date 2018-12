VESTE CRUNTĂ din cinematografie! A MURIT o ARTISTĂ URIAȘĂ. O lume întreagă este în DOLIU

O actriță care a devenit celebră, după rolurile sale excepționale pe care le-a avut în seriale de televiziune cunoscute pe vremuri, a murit marți, la vârsta de 75 de ani





Penny Marshall este cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în seriale precum Happy Days sau Laverne & Shirley

Actrița a fost aleasă să o interpreteze pe Laverne DeFazio în sitcomul Laverne and Shirley, un mare succes în perioada 1976-1983, rol care i-a adus trei nominalizări la Globul de Aur.

Însă cariera de succes a lui Penny Marshall nu se rezumă doar la acest lucru. Actrița a devenit și regizoare, realizând producții ca Big (1988), care este de altfel primul film regizat de o femeie.

Alte două pelicule regizate de vedetă au primit nominalizări la Oscar, Revenire la viață (1990) și A League of Their Own (1992).

De asemenea, Penny Marshall a fost producătoarea unor filme foarte apreciate, ca Cinderella Man (2005) și Bewitched (2005), dar și a unor episoade din serialul According to Jim (2009).

