EVZ Special Cine vine la SRI? Întrebarea care arată viitorul geopolitic al României







În ultimul episod al podcastului „HAI România!”, jurnalistul Dan Andronic i-a avut ca invitați pe Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, într-o discuție axată pe cea mai fierbinte întrebare a momentului: cine va fi următorul șef al Serviciului Român de Informații.

Răspunsul, susțin invitații, nu este doar o chestiune internă, ci reflectă direcția geopolitică în care România va fi plasată.

Analiza celor trei a pornit de la observația că actuala situație de interimat convine multora dintre „jucătorii din sistem”. Fără o numire plină, nu există asumare clară, dar mecanismele de control rămân intacte. „Interimatul e cel mai bun: nu ai răspundere politică, dar îți păstrezi puterea operativă”, a punctat Comaroni.

În spațiul public a început să se vehiculeze diferite nume. Printre acestea se numără și Gabi Țucă Zbârcea, menționat ca pistă de diversiune, și Valentin Naumescu, profesor universitar clujean, perceput ca apropiat de zona pro-europeană și „neomarxistă”. Potrivit discuției din podcast, Naumescu ar fi numele pe care „se insistă” în anumite cercuri. Acest lucru este datorat faptului pentru că a jucat un rol controversat în episodul Fundației Gojdu, cedată Ungariei în urmă cu un deceniu și jumătate.

Pentru invitați, alegerea nu e doar despre cine conduce SRI, ci despre orientarea României. O numire de tip „antitrumpist” ar fi semnalul clar că Bucureștiul renunță la parteneriatul strategic cu SUA și se aliniază definitiv la axa Paris–Bruxelles. „Dacă vine cineva ca Naumescu la SRI, înseamnă că am pierdut parteneriatul strategic”, a spus Hoandră.

Întrebarea finală ridicată în podcast: cine are ultimul cuvânt în această numire? Invitații au sugerat că, în actualul context globalizat al serviciilor de informații, decizia nu este exclusiv românească. „Numirea la SRI va veni, cel mai probabil, de comun acord cu partenerii occidentali. Serviciile sunt deja globalizate”, a explicat Comaroni.

Discuția s-a încheiat cu avertismentul că alegerea noului șef SRI va fi testul decisiv pentru direcția României. Va fi confirmată continuarea unei aliniere duale, Bruxelles pe economie și administrație, Washington pe securitate, sau se va oficializa ruperea de parteneriatul strategic cu SUA?

Indiferent de nume, este limpede că, cine vine la SRI nu decide doar politica internă de securitate, ci trasează linia de forță a României în anii următori.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmarită aici: https://www.youtube.com/watch?v=Ft0KDAK_HR4&ab_channel=HAIRom%C3%A2nia%21