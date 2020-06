Banciu a declarat că la mijloc este atitudinea politicienilor români de a relaxa foarte multe restricțiile impuse pentru a împiedica răspândirea noului coronavirus de teama de a nu pierde voturi.

„Cine are de murit, va muri! Că stați în casă, că purtați mască, nu mai e așa. Nu ai cum să nu greșești la un moment dat.

Te-ai întâlnit cu un nene care își bătea joc de măsurile astea, cu un PSD-ist, cum au urlat ei… Ia să îi vedem dacă mai urlă peste două săptamâni. Peste 300 de cazuri zilnic…

Mai țineți minte când am făcut socoteala aia cu 50.000 de bolnavi până la sfârșitul anului. Să vedeți cum o să fie!

Bineînțeles că lucrurile pot să o ia razna, putem să ajungem la 200.000, nu le știm nici noi, dar știm ce poate să ne ofere sau intuim. Deci se strânge lațul, asta este mesajul”, a spus jurnalistul.

Mai departe, Banciu a criticat şi reacţiile autorităţilor, despre care a spus că nu au făcut nimic altceva decât să copieze ce au făcut marile puteri din Europa.

„Mai țineți minte când am militat pentru continuarea stării de alertă și-am spus că nu e cazul să ne relaxăm aici la emisiune 10 minute? Nu m-a felicitat nimeni!

Astăzi vedeți ce se întâmplă… Noi ce-am făcut? Am dat copy-paste la ce au făcut occidentalii, cu capul în ghidon.

Am văzut că ei i-au băgat pe oamenii în case, i-am băgat și noi, că se dau amenzi acolo, am dat și noi, sigur, noi am mărit cuantumul că suntem un pic mai hoți.

După care, nu s-a întâmplat nimic în România, niciun tratament, nicio mască, condiții de prevenție zero, când au dat aia drumul la oameni în stradă, am dat și noi…

Din păcate noi nu făcuserăm nimic. Aia au mai făcut câte ceva, acolo nu mai e chiar ca la noi. În România, însă, boala abia acum începe.

Nu s-a făcut nimic, am stat, ne-am refugiat în case de frică, că autoritățile nu aveau soluții, ne-au dat drumul că nu mai aveau curajul electoral și la presiunea idioților să ne mai țină în casă…

Dacă tot ne-au băgat, am spus și asta, nu ne mai scoate-ți niciodată. Am ieșit și acum e prăpăd”, a mai spus realizatorul emisiunii „Lumea lui Banciu”.

Jurnalistul atrage atenţia asupra faptului că spitalele din România sunt ocupate rapid, iar „greul de abia acum începe în ceea ce privește lupta cu pandemia de coronavirus.

„Nu mai sunt locuri în spitale, Matei Balș e gata! Două zile au fost mai multe cazuri și nu mai sunt locuri. Atenție mare fraților, că de-abia acum vine prăpădul.

Ne spuneau toți marii specialiști, Rafila, unde sunteți bă? I-ați felicitat pe români că s-au comportat exemplar… Se comportaseră lamentabil!

I-ați lăsat afară din case și uite ce s-a întâmplat. O să zică președintele Iohannis- sunt îngrijorat. E aceeași îngrijoarare care îl menține în viață de la începutul primului său mandat.

El a fost îngrijorat tot timpul, se pare că acum are și motive să o facă.”

sursa: b1.ro