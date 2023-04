Cine sunt concurenții sezonului 19 „Te cunosc de undeva!”. Cuplurile care vor intra în jocul transformărilor totale. Foto

Filmările pentru cel de-al 19-lea sezon „Te cunosc de undeva!” au început deja. Show-ul transformărilor totale le pregăteşte un sezon în mare formă şi multe surprize. Opt cupluri de artişti unul şi unul au răspuns afirmativ spectaculosului show al transformărilor.

Jurații „Te cunosc de undeva!” au rămas aceiași ca în sezonul anterior. Cristi Iacob, Andreea Bălan, Ozana Barabancea, Mihai Petre și Aurelian Temișan le vor acorda note vedetelor pentru transformările spectaculoase. Și în acest sezon, Zarug le va lua interviuri, iar Pepe și Alina Pușcaș vor prezenta show-ul.

Cine sunt concurenții din noul sezon „Te cunosc de undeva!”

Antena 1 aduce pe scenă opt cupluri de artişti. CRBL şi Radu Ţibulcă, Nicole Cherry şi Juno, Anca Ţurcaşiu şi Jean Gavril, Damian Drăghici şi Cristina Stroe, ADDA şi Radu Bucălae, Amna şi Misha, Codruţa Filip şi Valentin Sanfira şi Wrs şi Emilian sunt cei pe care ruleta personajelor îi va trece prin tot felul de emoţii de-a lungul întregului sezon.

Sursa foto: Antena 1.

„Am fost invitată la „Te cunosc de undeva!” neştiind ce partener o să am. Întâmplarea face că l-am cunoscut pe Rebelul cu inimă rock chiar în ziua în care ne-am întâlnit cu echipa de producţie, cu doar câteva ore înainte. Am fost foarte surprinsă, desigur, în mod plăcut când ne-am reîntâlnit pentru acest proiect! Pot doar să vă spun că este un bărbat frumos, impunător şi respectuos. Este muncitor, dedicat şi implicat, la fel ca şi mine, parcă am făcut armata amândoi. Sunt actriţă şi merg mult pe tot ce înseamnă detalii, studiez mult personajele, aşa că îl voi chinui şi pe partenerul meu să facă la fel!”, a declarat Anca Ţurcaşiu.

Damian Drăghici: Vin cu gândul să mă distrez, dar evident că voi avea emoţii

Show-ul transformărilor totale le pregăteşte telespectatorilor un sezon în mare formă, ce va putea fi urmărit începând din 1 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

„Am un mix de emoţii referitor la participarea noastră! Tot ce pot să spun este că, într-adevăr, va fi cea mai mare provocare pe care o vom experimenta. Personal, vin cu gândul să mă distrez, dar evident că voi avea emoţii.

Perioada aceasta este plină de provocări şi pe plan personal. Fiind amândoi perfectionisti, sper ca eu şi Damian să nu ne pierdem fun-ul, mai ales că suntem doi oameni liberi, doi artişti care şi-au făcut întotdeauna filmul!”, a declarat Cristina Stroe, partenera lui Damian Drăghici, potrivit a1.ro.