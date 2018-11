Cine s-a aflat de fapt în spatele dosarului VALIZA! Detaliul care l-a scos din minți pe Liviu Dragnea. Editorial de Anca Andrei

Dosarul VALIZA este noul subiect național. Jurnaliștii de la Rise Project au dezvăluit sâmbătă că un sătean din Teleorman i-a sunat și le-a spus că se află în posesia unor informații bombă și de atunci poveștile cu spioni și gogoși de toate felurile curg fără oprire.





Miercuri dimineața, mai mulți colegi din presă m-au sunat să mă întrebe dacă am luat parte la „întâlnirea operativă cu tema VALIZA”, care a avut loc marți seara. Inițial, am crezut că este o glumă și că-mi joacă cineva vreo festă, dar când am văzut că zvonurile iau amploare și că devin personaj într-o comedie cu spioni, m-am gândit să investighez situația totuși.

Marți seara, sărbătoream cu colegii de la Capital recordul înregistrat de peste 3 milioane de unici pe lună și ne bucuram împreună că ziua de 6 noiembrie a fost cea mai prolifică din istoria portalului de până acum: 369.356 unici. Așadar, dezmint această informație amuzantă cum că aș fi fost prezentă la vreun eveniment cu VALIZE. Eram de serviciu pe site.

Antena 3 scrie: „Marți seară a avut loc o întâlnire operativă pentru a analiza eșecul «Valiza», la care au participat oameni aleși din structurile instituțiilor de forță, dar și politicieni. Mai multe persoane au fost prezente și din ministerul de Interne. În cadrul întâlnirii s-au făcut și planuri de viitor”.

Deci teoretic, aici trebuia să fiu și eu, doar că nu eram. Dar m-am interesat totuși unde trebuia să fiu, ca să văd măcar dacă eram importantă și dacă pot măcar să mă dau mare. Doar că ce să vezi? Fabuloasa întâlnire operativă și marele complot național VALIZA era de fapt o banală reuniune de „un mic și-o bere”, cu ocazia zilei de nume a lui Gabriel Vlase, directorul SIE. Culmea fără valize și fără gogoși, dar cu mici și povești din copilărie.

Antena 3 a furnizat apoi și nume și prenume ale participanților, pe surse. Nimic palpitant în ecuație. Sursa probabil a fost chiar Liviu Dragnea, informat despre eveniment de apropiații lui, care au fost și ei invitați la "operațiunea" complotul Valizei. Victimizarea mereu prinde la public. Atât de secretă a fost acțiunea în care s-a pus țara la cale, încât știa despre ea trei sferturi din PNL și întreg PSD-ul. Mai aveau puțin și o anunțau și cu megafonul. Și adunați toți șefii de servicii la un loc, atât de amatori erau, încât ce să vezi, au ajuns pe TV fix a doua zi. Parcă e mai ceva ca țăranul care a găsit pe câmp o valiză.

Și iată cum se transformă o șprițuială clasică într-un complot caraghios cu VALIZE. Așadar după episodul „asasinii lui Dragnea din Brazilia”, care-i fac semne la gât cu degetul, urmează spionii care fac planuri cu mici și bere să-i pună lui Dragnea o piuneză pe scaun, doar, doar s-o ridica de acolo.

