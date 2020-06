Cinci divorţuri şi o viaţă extrem de tumultoasă. Cam asta se poate concluziona după relaţia Adrianei Bahmuţeanu cu Silviu Prigoană. Iar acum, din ceea ce povesteşte jurnalista, şi-a găsit liniştea alături de artistul grec, Nikolaos Papadopoulos.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit pentru prima dată despre relaţia sa cu Nikos Papadopoulos

Aceasta a mărturisit că Nikos a fost lângă ea trup și suflet și că se îmțeleg de minune şi din acest motiv nu a dorit să aducă povestea lor de dragoste în mass-media. Mai mult, ea a spus că locuiesc de multă vreme împreună, încă dinaintea pandemiei.

„Avem o relaţie bună, consolidată, a trecut perioada aia de fluturaşi în stomac, de îndrăgosteală, suntem practic doi prieteni foarte buni, doi parteneri de viaţă, ne respectăm, ne iubim şi ştim foarte bine ce vrem unul de la altul, ce vrem de la relaţie şi cum ne dorim să ne trăim viaţa, deci practic noi suntem într-un parteneriat domestic foarte, foarte liniştit.

Nu am vrut să îl implic în viaţa mea tumultuoasă

Noi ne-am mutat de mult împreună, nu de acum, ţi-am zis, inclusiv perioada pandemiei am petrecut-o împreună, fiecare şi-a făcut treaba pe care a avut-o. În plus eu nu am vrut să ne expunem public relaţia tocmai pentru a nu îl expune pe Nikos unor situaţii de scandal televizat sau de alte discuţii. El este artist, are o carieră frumoasă, nu am vrut să îl implic în viaţa mea tumultuoasă. I-am şi explicat lucrul ăsta, că aş vrea să fim discreţi, a înţeles şi dacă nu era chestia cu izolarea de la Techirghiol probabil nici acum nu ar fi ştiut oamenii, publicul larg, că noi suntem împreună”, a povestit Adriana Bahmuţeanu.

Îmi spune cât sunt de frumoasă, chiar dacă abia m-am trezit dimineaţa din pat

„Noi suntem două persoane mature, pe picioarele lor, doi oameni capabili să se descurce în viaţă, ne-am descurcat întotdeauna, avem încredere în puterile noastre şi în primul rând în relaţia noastră care este una de prietenie, de amiciţie, de comunicare foarte bună, nu am ezitat niciodată să îi spun cum mă simt sau el să îmi spună cum se simte, în plus, ce mi-a plăcut la el foarte mult este faptul că îmi face complimente foarte des, adică şi când vorbim la telefon pe cameră, pentru că mă sună video, îmi spune cât sunt de frumoasă, chiar dacă abia m-am trezit dimineaţa din pat sau chiar dacă sunt ciufulită sau în pijamale, sau la bucătărie”, a mai mărturisit jurnalista.

