Cine este tânărul misterios văzut cu Putin la Ziua Victoriei? Ar putea fi viitorul președinte al Rusiei. FOTO-VIDEO

Un bărbat misterios văzut cu Vladimir Putin în Ziua Victoriei a stârnit curiozitatea multor oameni. Pilotul de curse ucrainean Igor Sushko a distribuit clipul, care are peste 45.000 de vizualizări, pe pagina sa de Twitter . El a susținut că bărbatul cu care vorbea Putin se numea Dmitri Kovalev.

Un bărbat care a stat permanent în preajma lui Vladimir Putin la parada de Ziua Victoriei din 9 mai, de la Moscova, a alimentat zvonurile că el ar fi un posibil succesor al președintelui rus. Pe rețelele sociale au fost distribuite mai multe videoclipuri în care cei doi stau pe vorbă în timpul paradei.

#KREMLIN #May9th: The young man with whom #Putin had a long & frank conversation on Red Square is the head of the presidential administration department, Dmitry Kovalev (unconfirmed at this time). Rumors immediately began to swirl that he could be Putin’s hand-picked #successor. pic.twitter.com/KIHXb8v2Iy

