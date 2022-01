Cine este și cum arată soția doctorului Adrian Marinescu? Este mai tânără cu 17 ani. FOTO

Soţia directorului medical al Institutului Matei Balș a acceptat invitația lui Cătălin Măruță și a oferit câteva detalii despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de Adrian Marinescu.

A fost o premieră pentru cei doi: a fost prima emisiune tv în care au participat împreună. Telespectatorii au aflat astfel că Emma este mai tânără cu 17 ani decât medicul a cărui figură a deveni și mai cunoscută în cei doi ani de pandemie.

Diferenţă de vârstă nu a contat absolut deloc. Între ei a fost dragoste la prima vedere. Totuși, a durat câțiva ani până când cei doi au ajuns la o întâlnire după ce s-au văzut prima oară în spital.

„Suntem împreună din 2012. Am avut o problemă medicală cu mama, n-o puteam rezolva și am ajuns la Adi. Eu am crezut atunci că nu se poate întâmpla ceva între noi, nu-mi permiteam să mă gândesc așa.

Adrian Marinescu n-a avut nicio șansă. Emma l-a cucerit rapid

A fost dragoste la prima vedere, de abia în 2015, după trei ani, el a făcut primul pas. Mama a mai avut nevoie de niște evaluări, un control de rutină și s-a reaprins atunci flacăra între noi.

M-a sunat domnul doctor și a zis că vrea să ne întâlnim să ieșim puțin. Eu chiar l-am întrebat dacă nu a greșit numărul! Când ne-am văzut, ne-am topit amândoi. Ne-am dat un punct de întâlnire într-o parcare.

Cererea în căsătorie a fost repede, la un an. El nu a știut în ce zi m-a cerut, a fost pe 13 mai, ziua în care s-au căsătorit și părinții mei. El este foarte calm, m-a ajutat mult în perioada asta.

Eu am lucrat mult în proiectare, acum fac arhitectură de interior. Am și un hobby, un blog de călătorie. Mama e profesoară de limba română și mă controlează la virgulă. Am văzut undeva la peste 25 de țări! În pandemie, însă, n-am mai călătorit!”, a povestit Emma Marinescu în emisiunea „La Măruță”.