Cine este „Cel mai sexy bărbat în viață 2021”. Soţia sa a rămas „stupefiată” când i-a dat vestea. FOTO

Rudd, care are doi copii, va juca în “Ghostbusters: Afterlife” şi în serialul TV “The Shrink Next Door”

Prima interpretare majoră a lui Rudd a venit în clasicul din 1995 Clueless , cu Alicia Silverstone în rol principal. De asemenea, a apărut în mai multe comedii precum The 40 Year Old Virgin și This is 40 , un spin-off din comedia de succes Knocked Up.

Cu Jennifer Aniston în serialul “Friends”

Actorul Michael B. Jordan a fost ales anul trecut cel mai sexy bărbat în viaţă, după John Legend şi Idris Elba, în 2019, respectiv 2018. Rudd a glumit spunând că se aşteaptă ca viaţa lui să se schimbe radical după ce a primit acest titlu anual.

“Sper că acum că voi fi în sfârşit invitat la unele dintre acele dineuri sexy cu Clooney, Pitt şi B. Jordan”, a declarat el. ”Şi cred că voi fi pe mult mai multe iahturi”, a adăugat actorul. Ediţia dublă specială a revistei People urmează să apară vineri la chioşcurile de presă din SUA, scrie independent.