În vârstă de 40 de ani, bistrițeanul Grigore Mureșan a reușit să-i facă pe jurați, și nu numai, să râdă cu gura până la urechi. Cel mai interesat de povestea de viață a concurentului pare că a fost Florin Călinescu.

„Puteți să-mi spuneți Grigore Curentatul. Când eram mai mic, m-am îndrăgostit de o fată, Mara Lungu, pentru că nu am putut să o am, mi-am băgat degetele în priză și m-a scuturat curentul.

Am cunoscut-o pe Facebook… Am mai cunoscut o fată, la preselecții. O cheamă Mihaela Dumitrache și o salut, stă la Deva. Andra, pot să vin să-ți dau o îmbrățișare, că de mult timp visez asta. Nu, sunt tot virgin, sunt singur. N-am făcut sex niciodată, nu am avut noroc în viață de o fată… Mi-au propus și băieți, dar i-am refuzat. Îmi place să ling fetele pe umeri, dacă ești curios”, a spus Grigore Mureșan, la Românii au Talent.

Bistrișeanul a spus că îi plac filmele romantice, dar ceea ce a urmat întrece orice imaginație. Întrebat de Florin Călinescu cum anume rezolva „problema” atunci când i se face poftă de sex, Grigore a răspuns: „Cu mâna”. (VIDEO JOS)

Pentru Grigore Mureșan, aceasta a fost a doua sa participare în emisiunea Românii au Talent, după cea din 2015.

Te-ar putea interesa și: