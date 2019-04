Cât de rău a ajuns Cicciolina, fosta stea porno: „Nu mai fac dragoste cu un bărbat de trei ani din cauza...”

Cicciolina, mai precis Ilona Staller, vinde tot. Ex pornostarul şi deputat în Parlamentul italian cu ani în urmă, şi-a epuizat complet resursele economice de când autorităţile judiciare i-au anulat suma anuală pe care Statul italian este obligat să i-o plătească, în urma activităţii de parlamentar, asta din pricina unor datorii pe care aceasta le avea din chirii neplătite.





Ilona vea să facă rost de bani: ''Vând rochia verde - a mărtusrisit ea într-un interviu pentru Vanity Fair - cea cu steagul italian, cu care am intrat în Parlament: din punctul meu de vedere, la licitaţie poate valora 1 milion de ero''.

În listă găsim şi un apartament de 250 metri pătraţi pe via Cassia, în Roma, un pian cu jumătatea de coadă, lenjeria intimă folosită şi o parte din diapozitivele originale ale ''Made in Heaven'' - 1989 - al cunoscutului Jeff Koons. Proiect în care Koons a realizat lucrări care descriu relaţia sa sexuală cu soţia sa, starul porno-italian Ilona Staller, cunoscut sub numele de Cicciolina. Aceste lucrări provocatoare arată cuplul gol în poziţii explicite şi picturi de referință ale unor artişti precum Edouard Manet, pentru a arăta locul sexualităţii în cultura vizuală. Koons a creat estetica distinctivă asociată imaginilor "glamour". Făcând un amestec între limitele din arta plastică şi pornografie, Koons a contestat convenţiile de gust artistic, încurajând publicul să ia propriile decizii cu privire la ceea ce este acceptabil şi ce nu.

În sfârşit, Ilona mai mărturiseşte că nu mai face dragoste de trei ani

''O fac acasă, cu mine însămi şi cu câte vreun mic instrument. Cu bărbaţii, nu: mai ales că nici măcar nu încearcă, gândind că cine ştie ce pretenţii oi avea eu, când de fapt sunt o femeie ca oricare alta. Nu vreau vreunul care doar s-o simtă pe Cicciolina şi apoi să dispară. Vreau o persoană serioasă, care să ţină la mine'', notează leggo.

