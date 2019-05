Mesajul video al lui Chris Botti pentru publicul din România

Chris Botti, artistul descoperit si apreciat de STING, concerteaza, pentru prima oara in Romania, pe data de 3 iunie la Sala Palatului din Bucuresti, incepand cu ora 20.00. Pe aceasta cale, celebrul trompetist american a transmis un mesaj video publicului roman:





“Buna! Sunt trompetistul de jazz Chris Botti si sunt extrem de incantat sa vin in minunatul oras Bucuresti pe 3 iunie, la Sala Palatului. Voi canta alaturi de muzicieni incredibili si invitati speciali si suntem bucurosi sa ne aflam acolo. Sper sa ne vedem toti la show. Aveti grija de voi!” Vezi mesajul video: https://youtu.be/qcrYyrG1HMM O aparitie stralucitoare si un talent cu totul aparte, Chris Botti este unul dintre cei mai bine vanduti artisti americani ai momentului si cel mai apreciat trompetist al ultimului deceniu. Soseste in Romania pentru un spectacol rafinat si efervescent, in care sunetul muzicii creat de trompeta ce l-a consacrat va extazia inimile tuturor spectatorilor! Toate concertele sale sunt o adevarata oaza de relaxare prin muzica! Chris Botti a vandut peste patru milioane de albume, gasind acea forma de exprimare muzicala creativa care incepe cu sonoritati jazz si se extinde dincolo de limitele unui singur gen muzical. Ultimul sau album “Impressions” a castigat premiul Grammy la sectiunea Best Pop Instrumental Album. Pe parcursul celor trei decenii de cariera, Botti a inregistrat si a interpretat alaturi de muzicieni de calibru, precum Sting, Barbra Streisand, Tony Bennett, Lady Gaga, Josh Groban, Yo-Yo Ma, Michael Bublé, Paul Simon, Joni Mitchell, John Mayer, Andrea Bocelli, Joshua Bell, Steven Tyler de la Aerosmith si chiar Frank Sinatra. Fiind plecat in turneu si cate 300 de zile pe an, carismaticul trompetist a concertat cu orchestre faimoase ale lumii si in unele dintre cele mai prestigioase sali de spectacol, de la Carnegie Hall si Hollywood Bowl, la Opera din Sydney si Real Teatro di San Carlo in Italia. https://youtu.be/0BtZJ7LxaTE https://youtu.be/DpYYJgvgDmo https://youtu.be/HKzqnWAXhuw https://youtu.be/nnaqVY5MFMk https://youtu.be/9xCxOF4KOtw https://youtu.be/m8NN4fpdm40 Biletele au fost puse in vanzare via reteaua eventim.ro la PRET PROMOTIONAL DE PRIMAVARA cu discount de 50%, pentru urmatoarele categorii de preturi: VIP - 348 lei Categoria I - 248 lei- 124 lei Categoria II -148 lei -74 lei Categoria III -98 lei - 49 lei Biletele VIP nu beneficiaza de pretul promotional de primavara! Biletele la PRET PROMOTIONAL SUNT LIMITATE si stocul poate fi epuizat in orice moment! Mai multe detalii pe www.GQEntertainment.ro / www.fb.com/GQEntertainment.ro si in evenimentul oficial: www.facebook.com/events/331304970826097 DESPRE CHRIS BOTTI Christopher Stephen Botti s-a nascut la 12 octombrie 1962. Este trompetist si compozitor american cu o cariera muzicala stralucita. In 2013, Botti a castigat premiul Grammy la categoria Best Pop Instrumental Album, pentru materialul de studio “Impressions”. Chris Botti a iesit in evidenta si cu materialul din 2011, “Night Sessions”, croindu-si reputatia unui muzician versatil pe segmentul jazz & pop si, totodata, pentru maniera creativa prin care imbina ambele stiluri muzicale. De asemenea, a fost nominalizat, in 2008, pentru albumul sau “Italia” si a mai primit trei nominalizari, in 2010, pentru discul live “Chris Botti In Boston”. Patru dintre albumele sale au atins locul 1 in clasamentul Billboard, la sectiunea albume jazz. Odata cu lansarea “When I Fall In Love”, in 2004, un produs discografic extrem de bine primit de catre critica de specialitate, CHRIS BOTTI a urcat rapid in lista de preferinte muzicale ale iubitorilor de gen. Cu albumele ce au urmat, trompetistul si compozitorul american si-a adjudecat locul intre figurile inovatoare si importante ale lumii muziciale contemporane. DISCOGRAFIE: First Wish (1995) Midnight Without You (1997) Slowing Down the World (1999) Night Sessions (2001) December (2002) A Thousand Kisses Deep (2003) When I Fall in Love (2004) To Love Again: The Duets (2005) Italia (2007) Impressions (2012) LIVE ALBUMS: Live: With Orchestra and Special Guests (2006) Chris Botti In Boston (2009) COMPILATII: The Very Best of Chris Botti (2002) This Is Chris Botti (2011)

Cine este si cum arata fosta sotie a lui Florian Walter! E o fosta vedeta TV! De ce au divortat cei doi

Pagina 1 din 2 12