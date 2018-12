CHEFI la CUȚITE. Ar putea fi SCANDALUL SEZOANELOR. „REGELE” a izbucnit în LACRIMI

„Chefi la cuțite”, de la Antena 1, este cel mai popular show din România și se află în topul audiențelor. Cu toate acestea, show-ul a stârnit controverse printre concurenții eliminați.





Conform Cancan, există și participanți nemulțumiți de rezultat, care consideră că li s-a făcut o mare nedreptate iar printe aceștia Alexandru Spiridon, supranumit „Regele divertismentului” din România.

Atât el, cât și colega sa de trupă, Mariana Calfa, pictoriță și cântăreață, cunoscută, în trecut, pentru o relație cu Gheorghe Gheorghiu, sunt foarte dezamăgiți că nu au trecut mai departe și susțin că ar fi fost luați în râs de cei trei chefi, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu.

„Regele divertismentului”, alias Alexandru Spiridon, 29 ani, prezentator și cântăreț, și-a dorit din tot sufletul să treacă în etapa următoare, mai ales că este foarteîncrezător în capacitățile sale culinare.

Concurentul și-a dorit din partea juraților măcar două cuțite, pe care voia să le cucerească cu preparatul lui românesc: ciulama cu piept de pui și ciuperci cu mămăliguță.

Înainte de a vedea cine a gătit, chef Dumitrescu a spus, în emisiune: „Băi fraților, este ceva tăiat, zici că e o făină fiartă cu niște pui și chiar vreau să îl cunosc pe autorul acestei farfurii”.

„Ați vorbit foarte urât”, li s-a adresat Alex celor trei chefi, de cum a intrat la jurizare. Le-a reproșat apoi că nu au gustat mâncarea. Chefii s-au apărat, arătând că au gustat preparatul, dar nu a fost pe placul niciunuia dintre ei.

Deși spune că a gătit bine, Alexandru s-a simțit umilit în așa hal de jurați, că, la finalul emisiunii, a făcut un atac de panică și a izbucnit în lacrimi.

„Am fost discriminat sexual! Chefii nici măcar nu au gustat preparatul meu care era foarte bun, dar în schimb și-au bătut joc de mine, m-au luat peste picor, insinuând că am altă orientare sexuală, că sunt pe invers. Prin atitudinea lor, prin gesturile lor au sugerat că sunt gay”, a spus Alexandru.

„După încheierea emisiunii am fost, evident, foarte supărat, am făcut un atac de panică, am plâns de ciudă. Și, mai mult ca sigur că, prin faptul că și-au bătut joc de mine public, și au dat de înțeles că aș fi gay voi pierde niște contracte, pentru că eu sunt jurnalist, sunt prezentator, iar unii români nu suportă homosexualii, deși eu nu am declarat că sunt.

Și culmea este că datorită unor persoane mai controversate, cum sunt eu, acest sezon este cel mai vizionat sezon din Chefi la cuțite. Eu, Mariana Calfa și alții din showbiz am fost spuma acolo, ne-au băgat în nu știu câte promo-uri”, a mai spus fostul concurent.

