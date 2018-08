REVOLTĂTOR! ASASINUL lui John Lennon vrea să iasă din ÎNCHISOARE. „L-am împușcat pentru că doream să devin celebru”. DETALII CUTREMURĂTOARE

Chapman l-a ucis pe fostul membru a formaţiei The Beatles în faţa locuinţei muzicianului din Manhattan, pe 8 decembrie 1980. La începutul acestei spătămâni, Chapman, în vârstă de 63 de ani, a cerut eliberarea sa Comitetului din New York. În prezent, acesta ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani în închisoarea de maximă securitate Wende Correctional Facility, în vestul oraşului.





În urmă cu doi ani, eliberarea i-a fost refuzată, când Comitetul a precizat că deşi Capman şi-a descris acţiunea ca „egoistă şi rea”, trebuie să rămână în spatele gratiilor, în parte din cauza premeditării crimei. Chapman va putea depune o nouă cerere de eliberare condiţionată în 2020, scrie digi24.ro

El a spus că era obsedat să-l împuşte pe Lennon deoarece dorea să „devină cineva”. Chapman a vrut iniţial să-i împuşte pe Johnny Carson sau Elizabeth Taylor dar s-a gândit că Lennon este mai accesibil pentru că apartamentul lui din Central Park era mai puţin izolat.

Când a cerut eliberarea, în anul 2014, Chapman a spus Comitetului că încă primeşte scrisori legate de durerea pe care a pricinuit-o în căutarea faimei. „Îmi pare rău că am cauzat durere”, a spus el. „Îmi pare rău că am fost atât de idiot şi am ales drumul greşit în căutarea gloriei”.

La începutul lunii, Gloria Hiroko Chapman, soţia sa, a dezvăluit la începutul lunii că bărbatul i-a spus cu două luni înainte de a comite fapta că avea de gând să îl ucidă pe muzicianul britanic.

