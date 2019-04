Primăria Capitalei, demersuri pentru reabilitarea sistemului de termoficare. La cât se ridică investiția și când ar putea fi gata

După ce mai bine de 600 de blocuri și imobile din Capitală au fost afectate de avariile rețelei de termoficare a orașului, Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a hotărât reabilitarea a 106 kilometri de traseu de transport al agentului termic.





UPDATE: CGMB a adoptat un proiect de hotărâre privitor la reabilitarea a aproape 106 kilometri de traseu de transport al agentului termic în Capitală. Valoarea estimată a investiţiei este de peste 1 miliard de lei.

Proiectul prevede aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti (25 de obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km)”. Finanţarea investiţiei se va realiza din alocaţii de la bugetul local şi/sau din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie, fonduri nerambursabile în măsura contractării cererii de finanţare. „Realizarea proiectului (...) tratează etapa a doua de modernizare a reţelei de transport a agentului termic şi presupune redimensionarea hidraulică a reţelei de transport a apei fierbinţi şi înlocuirea conductelor clasice din oţel existente cu conducte noi din oţel, în soluţie preizolată. (...) Obiectivul general al proiectului urmăreşte modernizarea, optimizarea şi reabilitarea a 105,969 km traseu de transport al agentului termic, respectiv 211,94 km de conducte ale reţelei de transport din Municipiul Bucureşti.”, se arată în expunerea de motive a proiectului. Potrivit hotărârii, obiectivele specifice ale investiţiei sunt: reducerea poluării aerului, a pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport şi distribuţie a agentului termic, reducerea nivelului emisiilor de CO2, conformarea cu prevederile legislaţiei UE şi naţionale privind domeniul energetic şi al protecţiei mediului, asigurarea accesului la serviciul public de alimentare cu energie termică la preţuri suportabile, în special pentru categoriile de populaţie cu venituri mici. Conform raportului de specialitate, durata estimată de execuţie pentru reabilitarea celor 25 de loturi este 2019 - 2023.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Peste 600 de blocuri și imobile din Capitală au fost afectate, după ce rețeaua de termoficare a orașului prezintă mai multe avarii, a transmis RADET. Blocurile și imobilele din patru sectoare ale Bucureștiului sunt afectate de avarii:

- 158 din Sectorul 2

- 126 din Sectorul 4

- 235 din Sectorul 6

În sectorul 2, avariile produse joi, la ora 9:00, vor fi remediate, furnizarea agentului termic urmând să fie reluată vineri de la ora 6:00.

Avariile produse în Sectorul 3, miercuri, vor fi remediate vineri la ora 1.

Avariile din Sectorul 4, produse joi, vor fi remediate vineri la ora 3:00.

În sectorul 6, avariile produse marți și joi for fi remediate până vineri la ora 12:00, anunță RADET.

Judecătorii Tribunalului București au decis, miercuri, intrarea în faliment a RADET.

Conform comunicatului de presă al Primăriei Capitalei, activitatea RADET va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetică, iar bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură.

„Ii asigur pe toti cetatenii Capitalei ca vor avea in continuare apa calda si caldura la parametri optimi! Decizia de astazi a instantei nu are consecinte asupra continuitatii furnizarii agentului termic catre populatie pentru ca am luat din timp masurile necesare astfel incat bucurestenii sa nu fie afectati. Concret, am propus, iar Consiliu General a aprobat recent, infiintarea Companiei Municipale Termoenergetica Bucuresti, care are ca obiect exclusiv de activitate producerea, distributia, transportul si furnizarea energiei termice.”, a declarat primarul general Gabriela Firea, conform comunicatului.

Viorica Dancila, GAFA de zile mari! Greseala COLOSALA de gramatica a premierului. Toti si-au dat COATE

Pagina 1 din 1