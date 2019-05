Reportaj prin comunele de pe Centura Capitalei. „Întrebările lui Iohannis au fost limpezi. Din moment ce încep cu «interzis», atunci să interzicem!”

Într-un raid în care am dat roată Bucureștiului, prin secțiile de votare din comunnele Mogoșoaia, Chitila, Jilava și orașul Voluntari, am „luat pulsul”, la cald, oamenilor ieșiți la vot. Formularea ambiguă a întrebării de pe unul din buletinele de vot ale Referendunului i-a băgat în ceață pe alegători. În plus, majoritatea celor intervievați erau intrigați, ba chiar indignați, de câți bani primesc aleșii noștri pentru munca prestată la Bruxelles.





