Cei doi au fost căsătoriți timp de nouă ani. Iulia a rămas după depărțirea oficală cu un apartament luxos, cu numele de familie al soțului, cu o pensie alimentară consistență, precum și cu fiica lor. Inițial părea că relația lor va rămâne una cordială de dragul fiicei lor însă certurile dintre Mihai și Iulia Albu se țin lanț de aproape opt ani.

Motivul este acela că designerul este nemulțumit de faptul că petrece prea puțin timp alături de fetița lui. Astfel, Mihai și-ar dori să aibă o relație amicală cu Iulia, ba chiar face un apel de pace către aceasta.

“Vreau ca relația dintre mine și Iulia să fie una de pace și armonie, fără șicane, fără răutăți. Pentru binele nostru și al copilului nostru, trebuie să înceteze cu denigrarea publică, dar și privată. Vreau să mă pot consulta cu ea pe orice aspect legat de creșterea și educarea copilului nostru, vreau să imi pot suna fiica oricând doresc. Nu avem nimic de împărțit, motiv pentru care nu înțeleg de ce trebuie să se creeze mereu o relație tensionată, de pe urma căreia are mereu de suferit copilul nostrum. O rog pe Iulia si public să facem împreună un efort pentru buna creștere a Mikăi”, a declarat Mihai Albu.

Apelul public către Iulia Albu

Astăzi, în a șaizecișitreia zi am reușit să petrec cu Mika o ora și jumătate în fața blocului ei. Mă bucur că intervenția mea publică a sensibilizat-o pe mama ei și mi-a permis acest lucru. Sper ca de acum înainte să reintre programul nostru în normal! Bineînțeles că va avea reacții de discreditare a mea în media (cum ca am vrut publicitate, că e pensia alimentară mică, că am prea mulți angajați și nu i-am dat afară, că de fapt mi-ar fi permis să stau cu fata in fața blocului oricând aș fi vrut etc) Nimic nu conteaza atâta timp cât am vazut-o pe Mika și că trăiesc cu speranța ca vom avea parte de acum înainte de programul stabilit de Instanță. Aș mai ruga-o pe mama Mikăi sa îi deblocheze numărul meu de telefon pentru ca eu să o pot suna oricând consider si ea la fel, oricând simte că vrea să vorbească cu tatăl ei! Happy me!”

Am văzut-o în faţa blocului peste o oră

„Ne-am jucat cu mingea, am vorbit, i-am explicat că nu sunt bolnav”, a spus designetrul. „Mi-am luat toate măsurile de siguranţă, am o mamă în vârstă şi ştiu să mă protejez. Nu mi se pare normal să i se spună cu nu are voie la mine acasă”.

“Am mai vorbit la telefon cu Mika, iar ea mi-a spus că ne vedem la vară, ca să nu îi dau coronavirus. Mi s-a rupt sufletul. Nu mai am liniște de dorul ei. Am de gând să insist la Iulia să mă lase să văd fata măcat o oră, la ea în fața blocului.