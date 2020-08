Jurnaliştii britanici au aflat la rândul lor semnificaţia numelui ales pentru patruped de la românii care au semnalat acest aspect pe Twitter.

Prinţul Harry şi Meghan Markle au ales numele Pula pentru labradorul lor, neştiind semnificaţia cuvântului în limba română.

Ducele și Ducesa de Sussex și-au numit câinele Labula Pula după moneda din Botswana, ţara africană în care cei doi s-au apropiat din toate punctele de vedere.

„Dar, potrivit utilizatorilor de social media din România, numele este argou pentru organele genitale masculine din patria lor, relatează The Sun.

Unul a scris: «Cu siguranță, cineva din grupul lor ar fi căutat pe Google Pula pentru a se asigura că nu este folosit pentru penis în română?»

Inițial, cei doi nu au dezvăluit numele câinelui pe care l-au adoptat în 2018.

Dar numele a fost dezvăluit în noua carte Finding Freedom, care ajunge astăzi pe rafturi după ce a promis o serie de afirmații senzaționale despre ieșirea lor din Familia Regală”, arată Daily Star.

În timpul călătoriei în Botswana, se spune că Harry şi Meghan au stat la un cort de 1.500 lire sterline pe noapte în Meno A Kwena.

Se spune că Meghan și-a început ziua cu fructe și iaurt și l-a îndemnat pe Harry să adopte un stil de viață mai sănătos, introducându-l în yoga și meditație.

De asemenea, se susține că Harry a fost impresionat că Meghan a cumpărat doar un rucsac pentru întreaga călătorie, inclusiv protecție solară pentru el.

La acea vreme, Meghan i-ar fi spus unei prietene că este «doar complet vrăjită» și nu s-a simțit «niciodată atât de în siguranță şi apropiată de cineva într-un timp atât de scurt».

La prima lor întâlnire, se spune că Harry a descris-o pe Meghan drept «cea mai frumoasă femeie” pe care a văzut-o în viața lui.

În volumul amintit se mai scrie: «Totuși, chimia lor fusese electrică pe parcursul mesei, în timp ce amândoi flirtau. O atingere de braț aici, contactul vizual direct acolo.»

Totuşi, Ducele și Ducesa de Sussex insistă că nu au fost intervievați pentru carte, dar autorii susțin că a fost scrisă în cooperare cu persoane apropiate cuplului.

Un purtător de cuvânt a precizat că Harry şi Meghan nu au contribuit la Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

„Această carte se bazează pe experiențele proprii ale autorilor în calitate de membri ai corpului regal de presă și a propriilor raportări independente”, a declarat purtătorul de cuvânt.

sursa: Daily Star