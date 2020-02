Daniel Ghiță, cel mai important luptător de K1 al României cere sancționarea persoanelor care sună abuziv la serviciul 112. Sportivul a povestit o întâmplare petrecută în 2016, în trafic, atunci când a fost agresat de o femeie.

„Sunt intrebat dacă sunt de acord cu amendarea celor care suna abuziv la 112, cu mărirea amenzilor la 10.000 Lei. Sunt de acord!

Am pățit o și eu in 2016!

Eram in masina mea și așteptăm pașnic, și o mitomană foarte agresiva cu grad avansat, suna la 112: “Trimiteți urgent jandarmii, luptătorul Daniel Ghita K1 m-a agresat, grav!!

Eu eram in mașina, și urmăream persoana cum mă amenință , înjură și îmi dădea cu pumnii in parbriz! Crezând ca o sa îmi poate înscena ceva.

Ce nu știa mitomana, ca mașina mea Audi A8, a înregistrat! Își făcea scenariu, propria regie, dar nu știa ca este înregistrată!

Dupa cinci minute…apar trei mașini cu jandarmi echipați și o mașină de Poliție! Toti speriati spre mașina mea! Râdeam, că am fost avertizat dinainte de cineva, ai grija ca ti se va întinde o capcană, foarte bine regizată, să nu mergi fără un martor și fără sa înregistrezi! Eu, nu am crezut! Nu crezi, până când nu vezi cu ochii tăi.

Sincer, am fost șocat!

Am coborât din mașină, zâmbind, că și eu am sunat cu două minute înainte la 112, pentru că dădeau cu pumnii în pabrizul meu!

Jandarmii speriați, săracii : “Domnul Ghiță, vă rugăm, să fim toți calmi, avem familii acasă”.

Săracii, credeau că eu ii iau la bătaie ?

Le- am arătat înregistarea, că nu o agresa nimeni pe mitomană, o agresează doar propria imaginație ?!

Jandarmii și Politia erau șocați și stupefiati! Deci, dacă nu aveam proba că nu a existat nicio agresiune, cine mă credea că spun adevărul ? Doar eu sunt kickboxer!

Oricum, era camera publică pe stâlp la stradă, nici eu nu am știut!

Repet: Jandarmii și Poliția erau așa de jenați, și își cereau scuze. Nu ridicau ochii din hârtiile și procesele verbale pe care aveau sa le întocmească!

În procesul verbal scrie “apelare abuzivă, pentru agresiune, dar agresiunea nu a existat “.

A primit mitomana o amendă pentru apelare abuzivă, mult prea mică!

Când dorești să inscenezi un dosar penal cuiva, toți apelează la 112. Așa sunt învățați. Oamenii care au nevoie de ajutor, nu primesc ajutor pentru că alții apelează abuziv.

Eu zic să se întocmească dosar penal la apelare abuzivă! Când o faci cu inducerea organelor în eroare.

Amenda să fie de 10.000 Lei și la a doua apelare abuzivă să crească amenda la 20.000 Lei, cu întocmirea unui dosar penal.

Am văzut toți ce se întâmpla când Alexandra a sunat la 112. Autoritățile nu mai iau in serios un apel disperat a unei fete care striga după ajutor, fiind sigură că o să fie salvată!

Pentru că se fac prea des apelari abuzive la 112.

Trebuie mărite pedepsele pentu cei care se joacă sau apelează abuziv pentru a înscena dosare penale, după care să șantajezi omul și să i ceri bani. Unii paranoici se gândesc ca în baza apelului abuziv, faci un dosar penal și cum dovedește persoana că fapta nu a existat, dacă nu ai martor cu tine ?

Este important să existe la 112 și posibilitatea de a localiza imediat persoana!

Nu știu dacă există, acum ? Posibilitatea ca Poliția să între imediat, în orice încăpere, dacă viața persoanei este în pericol.

Da, sunt de acord cu amenda pentru apelare abuziva!”, a scris Ghiță pe Facebook.

