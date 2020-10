George Burcea și Viviana Sposub, de la începutul noului sezon Ferma au arătat că dragostea nu ține cont de nimic și că poate apărea când te aștepți mai puțin.

Cei doi s-au văzut, s-au plăcut…și vorba cântecului, ce rămânea de făcut? Au pornit o frumoasă poveste care se construiește în fiecare seară pe PRO TV!

Din păcate, în weekend cei doi îndrăgostiți au primit o veste nefericită care nu a reușit, totuși, să le fure din optimism: au fost declarați pozitivi cu noul virus – COVID – 19. Astăzi, live, în exclusivitate, la Vorbește Lumea, cei doi au oferit o serie de declarații despre cum se simt, ce simptome au avut, dar și despre cum au început să simtă fluturi în stomac!

Cum a descoperit Goerge Burcea că are Covid-19?

Prima parte a discuției s-a concentrat pe cum au descoperit infectarea cu noul virus. În acest sens, George Burcea a declarat:

„Am descoperit, din greșeală, că sunt infectat. Duminică spre luni am avut o durere de cap destul de mare, pe care am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi, după care nu am avut nimic.”

Reacția Vivianei la auzul veștilor rele

Viviana a recunoscut că nu a stat pe gânduri și s-a testat rapid: „Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-am făcut și eu testul, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună. Important este că suntem bine, deocamdată nu avem simptome, stăm izolați, ne-am anunțat familiile”.

Cei doi au lămurit și discuțiile cu privire la mutarea lor în aceeași casă: „Noi nu locuim împreună, dar eu stau în apartament cu nașul celui de-al doilea copil și am decis să nu riscăm să-l infectăm!”, a declarat George. Iar Viviana a completat: „Mi-e teamă că nu am stat în viața mea două săptămâni, legate, cu un bărbat!”

Ce spune lumea despre cuplul anului de la ProTV?

Despre toate discuțiile care au apărut cu privire la relația lor, George a ales să vadă partea optimistă a paharului: „Noi credem că toată lumea ne iubește”, iar Viviana a admis că mama ei este cea care citește toate materialele care apar: „Ne ține mama la curent. Mama e fericită că eu sunt fericită și, cu siguranță, îl apreciază foarte mult pe George.”

Frumoși, optimiști și cu o energie care transmite bucuria dintre ei, aceștia au încheiat cu mesaje încărcate de pozitivitate: „Mă bucur de ceea ce mi se întâmplă și vreau să trăiesc prezentul”, a spus George.

Viviana a concluzionat: „Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul său. Și alegem să ne bucurăm de prezent.”