Cel mai bine păzit secret din Rusia a ieșit la iveală. Noua versiune rusă a McDonald’s dezvăluie sigla. FOTO

Vestea vine în momentul în care lanțul rusesc este programat să redeschidă 15 restaurante în acest weekend, potrivit agenției de știri de stat ruse TASS, care a citat Sistema PBO, firma care a gestionat afacerea deținută anterior de McDonald’s în Rusia.

„Fondul verde al logo-ului simbolizează calitatea produselor și a serviciilor cu care oaspeții noștri sunt obișnuiți”, a declarat un purtător de cuvânt al Sistema PBO pentru TASS.

Utilizatorii rețelelor sociale au comentat că noul logo arată ca un „M”. Alții au spus că noul logo părea să fie inspirat de steagul Bangladeshului, care are și un fundal verde închis și un cerc roșu în nuanțe similare noului logo.

Potrivit ziarului Izvestia, Sistema PBO a trimis opt nume potențiale pentru noul lanț către Rospatent, care este agenția guvernamentală rusă responsabilă cu proprietatea intelectuală. Numele luate în considerare includ „Tot Samyi”,şi „Svobodnaya Kassa” sau „Vkusno i tochka”. Dar, se pare, că a fost ales ultimul.

După anunțul McDonald’s că se va retrage din Rusia din cauza războiului din Ucraina, ruşii încearcă să-l înlocuiască cu un lanţ de fast-food, cu o siglă care simbolizează doi cartofi pai și o chiflă de hamburger. Unii au remarcat că sigla seamănă cu cea a unei celebre case de discuri occidentale, pusă invers.

Anyone else noticed that #McDonalds Russia’s new logo is exactly the same as #WarnerMusic but upside down? #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/PlPxFagQjP

— Senõr Smith (@SmithOnFilm) June 12, 2022