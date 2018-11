Ceauşescu, doborât de propria ironie. GESTUL ISTORIC de la Timişoara, prea puţin cunoscut de români. Intră în cărţile de Istorie?

Este vorba despre lansarea vestitelor teze din iulie. Pe 15 iulie 1989, Nicolae Ceauşescu a ținut o cuvântare la împlinirea a 24 ani de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Acel congres îl adusese pe Nicolae Ceauşescu la cârma PCR, în 1965. Ceaușescu a declarat apăsat: ‘Capitalismul în România a apus pentru totdeauna! Poporul este adevăratul stăpân şi va rămîne veşnic stăpân al destinelor sale, a bogăţiilor ţării”.





Comunismul intrase deja în colaps ca sistem economic, la nivel internațional. Țările socialiste se reorientau către capitalism.

Așa că, Ceaușescu încă se temea de capitalism după 48 de ani de dictatură comunistă.

”Nu întâmplător a făcut Ceaușescu această afirmație în iulie 1989, a făcut-o de frică. Asta pentru că deja în lagărul socialist câteva țări trecuseră deja la capitalism – mă refer la Polonia și Cehoslovacia. A fost anul în care, practic, lagărul socialist a intrat într-un profund proces de schimbare a regimului comunist. Să nu uităm că primii care au ieșit în stradă și au manifestat împotriva comunismului au fost chinezii’, a spus generalul Dan Voinea pentru newsteam.ro

Pe 15 iulie 1989 Ceaușescu a spus, printre altele: ”Aşa reprezintă lumea spre care unii domni ne îndeamnă să revenim! A inechităţii, a jafului, a asupririi! Am cunoscut-o sute de ani, şi o sută de ani sub capitalism, aceasta. De aceea am declarat că pentru noi a apus pentru totdeauna o asemenea cale! Poporul nostru spune câteodată că aceasta se va întâmpla când o face plopul mere sau răchita micşunele”.

În decembrei 1989, imediat după ce a a izbucnit revolta din Timișoara, un student bucureștean, poreclit Greierele, conform datelor Asociației 21 Decembrie, a legat câteva mere de plopii Politehnicii. Zilele Regimului Ceaușescu erau numărate.

