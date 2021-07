Curțile și casele locuitorilor din județul Alba au fost inundate de apele ploilor. Oamenii au fost disperați. Au pierdut bunuri materiale, dar au încercat să-și scape viața, apelând la orice obiect de care să se sprijine pentru a nu fi smulși și purtați de valurile agresive de apă. Mărturiile românilor, unii dintre ei surprinși în lacrimi, rămân drept dovadă a clipelor de teroare.

Apocalipsa în județul Alba. Clipe de groază pentru români

În partea de vest a teritoriului țării, românii s-au confruntat cu momente de nedescris. Unii localnici, vârstnici, spun că nu au trecut prin astfel de clipe probabil niciodată. Familiile din comuna Sohodolu și Roșia Montană, județul Alba, au pierdut bunuri materiale, dar au încercat să-și scape propriile vieți din calea șuvoaielor de apă agresive.

„A venit apa până acolo sus. Era până la sân. Abia am reușit să ieșim. Și am avut o scară acolo și ne-am cățărat pe scară, ca să ne putem urca pe terasă. Eram înăuntru. Soțul se pusese să se odihnească. Și eu când am ieșit, m-am uitat pe geam, și văd că vine apa de acolo. Și merg și zic ‘trezește-te că vine apa!'”, relatează doamna Maria, plângând.

Casele trebuie reconstruite. Apa a distrus tot ce a prins în cale

Unele case din comuna Sohodolu trebuie dărâmate. Apele au provocat daune mari, iar în actualele case nu se mai poate locui. „Ce să mai locuiești, n-ai ce mai locui. Nu se mai poate. Tot distrus. A intrat din față apa, și-a împins peretele, a rupt tot. Trebuie dărâmată, n-avem ce face”, a mărturisit soțul femeii, domnul Constantin.

Locuitorii din Roșia Montană, satul Cărpiniș au rămas și ei cu locuințe distruse, fără animale și fără grădini. Drumurile au fost măturate de ape, care au adus cu ele lemne și gunoaie. Românii se consideră norocoși că au scăpat cu viață.

„Am 87 de ani dar așa ceva n-am întâlnit. Am fost la un pas de a mă îneca. Am fost în apă și Dumnezeu m-a salvat. Eram singură. Nu m-a auzit nimeni. Dumnezeu mi-a cruțat viața. Am rămas fără animale, cloșcă cu pui, un purcel, și găini. Și în grădina am avut de toate, zarzavaturi”, a povestit o femeie din Roșia Montană la Antena3.