Prezentatorul tv crede că nivelul calităţii în televiziune va scădea semnificativ întrucât vedetele vor fi obligate să accepte orice proiect pe bani puţini. Compromisul este cuvântul-cheie despre care Negru crede că va fi prezent din plin în peisajul media din România.

„ciao.ro: Te simți amenințat în vreun fel din punctul de vedere al businessurilor pe care le ai? Cum ai procedat ca patron? Ce crezi că se va întâmpla în România, ai vreo teorie legată de această perioadă nefericită?

Dan Negru: E mult spus că am bussinesuri. Și cele care sunt au dimensiuni mici și asta e un lucru bun. Am fugit întodeauna de rate la bănci sau îndatoriri inutile pentru că am crezut mereu că dezvoltarea cu orice preț e teoria celulei canceroase.

În anii care vor veni omul bogat va fi cel care nu are datorii.

Ajungem ca Italia? Când crezi că se va termina și ce o să fie după?

Nu cunosc detalii medicale deși soția mea e medic. Nu știu cât e conspirație și cât e realitate, nu știu dacă criza asta a fost construită cu bună știință sau cineva doar a speculat-o. Sunt prea multe teorii. Chiar și asta e o teorie, să lansezi cât mai multe povești care să te dezorienteze.

Știu doar că sunt dezorientat ca toți ceilalți. Și că dacă vom trece peste criza medicală, cea economică de după va fi incomparabil mai dramatică. Dar sunt optimist. Am o familie liniștită. E tot ce contează și îți dai seama de asta în vremuri grele”, declarat Dan Negru pentru ciao.ro.

