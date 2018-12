Ce spunea FREDDIE MERCURY despre ROMÂNIA! Detalii INCENDIARE din viața liderului trupei Queen

Unul dintre asistenții personali ai lui Freddie Mercury, britanicul Peter Freestone (63 de ani), a vorbit despre dorința liderului trupei Queen de a concerta în România.





Peter Freestone fost consultant timp de cinci luni la filmul „Bohemian Rhapsody“, despre care spune că “este un film în stil Hollywood, bineînţeles. Şi în mod cert nu este un film care să spună adevărul minut cu minut. Este şi un film cu lucruri spuse altfel decât au fost în realitate. Însă au fost mulţi fani care mi-au spus că văzând filmul, dincolo de greşeli, au văzut adevărul din spatele lui. Şi asta pentru mine a fost cel mai important lucru”.

Peter Freestone a vorbit și despre intenția trupei Queen de a concerta în România. Se întâmpla în anul 1986, an în care trupa Queen a concertat la Budapesta. Britanicii s-au temut, însă, să intre și mai mult în Cortina de Fier.

Peter Freestone, asistentul personal al lui Freddie Mercury, își amintește pentru adevarul.ro: “Am vorbit la un moment dat de România, referindu-ne la ţările de dincolo de Cortina de Fier unde astfel de concerte nu erau posibile înainte de 1989. Şi lui Freddie îi părea rău. Freddie era pasionat de istorie şi auzise că România are o istorie bogată. Managementul celor de la Queen era reticent legat de susţinerea unor concerte în ţări despre care nu ştiau prea multe şi de unde nu puteau obţine prea multe informaţii. Iar managementul Queen nu ştia cum era situaţia în România”.

Peter Freestone își amintește și ultima noapte a lui Freddie: “Nu ştiam că avea să fie ultima noapte din viaţa lui. Am stat lângă el timp de 24 ore, făceam ture de 24 de ore cu alţi doi prieteni. În ultimele două săptămâni din viaţă, Freddie nu a fost singur nici măcar un minut. Iar în acea noapte era rândul meu. Freddie era în pat, televizorul era deschis, mai adormea, se mai trezea. Eu stăteam pe pat şi vorbeam cu el, ca să ştie că cineva e lângă el tot timpul. În ziua dinainte fusese dată acea declaraţie oficială legată de faptul că el are HIV. Aşa că Freddie nu mai avea niciun stres. Aşa că Freddie s-a simţit mult mai relaxat în acea noapte şi a dormit mult mai bine. Când se trezea, vorbeam despre lucruri simple, nu vorbeam însă despre viitor sau despre trecut. Noaptea aceea nu a fost diferită de nopţile în care fusesem alături de el în ultimele două săptămâni. Nu aş putea spune că a fost o noapte dificilă. Eram pur şi simplu alături de el şi asta era”.

Mercury a fost diagnosticat cu SIDA în primăvara anului 1987, puțin după Paște. De altfel, apariţia sa în ultimul clip "These Are the Days of Our Lives” arată suferinţa gravă prin care trecea Freddie. El se afla în ultima fază a bolii, tratamentul, aflat într-o fază de testare, nu avea prea mare efect și mare parte din organismul său fusese distrus. Solistul Queen era afectat de paralizie, pierderea membrelor, orbire și infecții la creier. "Sigur, cu toţii ştiam că are SIDA. A spus <>. Apoi a trecut mai departe”, a mai spus Brian May.

Freddie Mercury a murit în 1991 din cauza sindromului de imuno-deficiență.

De ce A DIVORTAT Irina Rimes! Artista A PLANS in direct la TV din cauza fostului sot

Pagina 1 din 1