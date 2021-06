O locuință din Anglia în care a locuit un grup de persoane suspectate de consum de droguri, care a fost aproape distrusă în urma unui incendiu, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 56.730 de euro. Casa prezintă trei dormitoare, iar toți pereții acesteia sunt distruși și negri. Camerele sunt pline de plante despre care s-ar crede că sunt canabis.

Din exterior, locuința poate să pară modestă, însă se întinde pe patru etaje. Majoritatea camerelor erau acoperite de folii de plastic și prezentau mai multe ghiveciuri de plante. Proprietatea a fost descrisă, de către un agent imobiliar, drept „nepotrivită pentru cei slabi de inimă”.

Imagini desprinse dintr-un film horror

Bucătăria, dar și dormitoarele locuinței sunt acoperite cu folii de plastic, tapetul este rupt, iar printre diverse cabluri și printre lămpi se găsesc mai multe ghiveciuri de plante, despre care se crede că ar fi canabis.

În sufrageria casei se află o mașină de spălat proptită de unul dintre pereți și o ușă distrusă, rezemată de o canapea. În jurul ușilor zac aruncate plicuri sigilate, iar covoarele din casă sunt pline de noroi și mucuri de țigară. Îmbrăcămintea și încălțămintea fostului chiriaș al proprietății sunt înșirate peste tot prin locuință.

Directorul agenției imobiliare Protheroe Property din Londra, Adam Protheroe, a susținut un tur virtual al locuinței și a subliniat că nu a fost informat de incendiul de la nivelul casei înainte de a o vizita. „E o locuință foarte iluzorie. Are trei dormitoare și se întinde pe patru etaje. De obicei, nu ai nevoie ziua-n amiaza mare de lumină ca să vizitezi o locuință, dar eu mi-am luat o torță, pentru orice eventualitate. După cum am menționat, locuința a fost incendiată, deci are nevoie de renovări complete”, a spus agentul imobiliar.

Casa ar fi adăpostit mai multe operațiuni de trafic de droguri

„Dacă privim partea bună a lucrurilor, tot ce este aici se poate repara, dar în mod cert nu este o locuință pentru oamenii slabi de inimă. Cred că e suficient de evident din prezentarea virtuală că au avut loc câteva evenimente pe aici, dar nu le putem menționa în clip.

Într-una dintre camerele locuinței, a fost descoperit bambus și plante atârnând din tavan. Cu siguranță este vorba despre renovări serioase. Nu cred că trebuie să spun pe direct ce s-a întâmplat pe aici fiindcă e destul de vizibil”, s-a exprimat agentul.

Reprezentantul agenției a postat pe Facebook locuința și a invitat pe cei interesați să viziteze proprietatea.

„Îmi place că are toți pereții negri, nu văd des case ca aceasta”, a glumit unul dintre utilizatori.

Un altul s-a exprimat: „Nimeni nu are de gând să menționeze traficul de droguri care avea loc în casa asta? Nimeni?”. Altcineva a comentat, într-o notă mai optimistă: „M-aș bucura să vizitez această locuință după momentul renovării. Pare a fi totuși o casă drăguță, care a ajuns pe mâinile cui nu trebuie”, arată thesun.co.uk.