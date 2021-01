Mesajul poate fi interpretat, pentru că, aşa cum o ştim pe Mihaela Rădulescu, i-a plăcut să se joace cu mesajele publice.

„Cu toții căutăm pe cineva cu care să îmbătrânim împreună, dar cel mai înțelept știe că secretul este să găsim pe cineva cu care să rămânem copii. Ne potrivim descrierii”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram ataşând o fotografie mai veche alături de Felix Baumgartner.

În mesaj nu spune că sunt împreună sau… că vor îmbătrâni împreună, ci că se potrivesc cu ultima parte a mesajului ei: că ştiu să rămână copii indiferent de vârstă, scrie retetesivedete.



Iar cum Mihaelei Rădulescu nu-i plac jumătăţile de măsură, a lăsat clar să se înţeleagă că relaţia sa cu austriacul s-a terminat mult mai demult decât s-a înteles de pe social media. Numai că, această relaţie de iubire cu Felix s-a terminat altfel decât eram obişnuiţi: cu mult scandal şi mediatizare la maxim.

Ultima fotografie postată pe Instagram de Mihaela Rădulescu cu Felix, deşi sunt despărţiţi.

Cum s-a îndrăgostit Mihaela de Felix Baumgartner, cel care a atins viteza sunetului și a ajuns cu bine pe pământ, după saltul de la altitudinea record de 39.000 de metri?

„Nu, n-a fost ‘coup de foudre’. Și nici până azi nu știu de ce m-am îndrăgostit de un bărbat din singura categorie pe care am evitat-o cu strictețe – cea a playboy-lor, a donjuanilor de profesie…. Am învățat să-mi prețuiesc mult mai mult viața privată. Și am constatat că am numai de câștigat de-aici, atât eu, cât și familia mea. Nu mai vreau să mă mărit, nu trăiesc ce vor alții, ci doar ce are sens total pentru mine. Și dacă o relație cu un bărbat de pe altă planetă mă face fericită și trebuie să ne întâlnim în cosmos ca să fim fericiți, o s-o fac, fără selfie.

Știu că pare ciudat să nu trăiești în aceeași casă, oraș, țară cu bărbatul tău, dar la fel de ciudat poate fi să-ți împarți patul sau gândurile cu un om pe care nu-l mai iubești sau care are pe alta. Nu trăim la fel, nu gândim la fel despre iubire și libertate, nu simțim la fel, deci haideți să mai și acceptăm că și cuplurile pot avea diverse forme de fericire și de conviețuire. Iar dacă nu puteți accepta, eu tot vă doresc fericirea mea, pentru că e reală și întreagă”, declara Mihaela Rădulescu la acea vreme.

Potrivit retetesivedete, încă din vară s-au alimentat zvonurile că cei doi s-ar fi despărțit, după ce Mihaela Rădulescu și Felix nu mai postaseră nicio fotografie împreună pe rețelele sociale. În realitate, așa cum diva a explicat, pandemia și contractele i-au îndepărtat unul de altul, însă au ținut cât de aproape s-a putut prin intermediul internetului.