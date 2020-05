Femeia a reacționat pentru prima dată de la publicarea imaginilor în care fostul fotbalist apare într-o cameră de hotel din Cluj cu soția altui bărbat.

Astfel, mama lui Ciprian a publicat un comentariu la o fotografie pe care Ioana Marcu, iubita fostului internațional, a publicat-o pe rețelele sociale, alături de el, în ciuda realației lui amoroase.

„Iubirea, grija, sprijinul, bunătatea, răbdarea și înțelegerea sunt valorile care susțin o familie fericită și sănătoasă! Vă iubesc!”, a scris mama lui Ciprian Marica.

Imaginile în care Ciprian Marica apare înfășurat într-un prosop, ieșind dintr-o cameră de hotel în care se afla Ana Muntean, soția lui Florin Muntean, fost jucător de baschet la Gaz Metan Mediaș, au făcut furori pe internet.

Ciprian Marica și Ioana Marcu nu sunt căsătoriți Ioana Marcu este partenera lui Ciprian Marica, mai mică cu opt ani decât el și mama celor doi băieți ai fostului atacant.

El a povestit și cum s-au cunoscut: „Făcea practică la cabinetul stomatologic unde mergeam eu. Aşa ne-am cunoscut. Mi s-a părut că are ceva anume şi chiar are acel ceva… Având o anume vârstă, am considerat că trebuie să-i acord timp, să cunoşti omul şi să te alegi cu ceva în urma relaţiei respective. Nu ştiam cum va fi, dacă va fi de lungă durată sau nu”.

Înainte ca aceste imagini să iasă la iveală, Ciprian Marica vorbea despre nunta cu Ioana Marcu: „Nu cred că un act schimbă datele problemei”

„Nu cred că un act schimbă datele problemei sau lucrurile. Trăim foarte bine şi nu avem nicio problemă. Familia mea e în siguranţă şi aşa, nu trebuie să se simtă în siguranţă în spatele unui act. Eu nu cred în reguli.

Atâta timp cât noi suntem bine aşa, nu înţeleg de ce un act ar trebui să schimbe lucrurile sau i-ar da o siguranţă în plus. Şi, repet, la noi în familie nu s-a discutat asta, nu s-a pus problema”, scrie Cancan.