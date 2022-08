Ce mai colecționează Simona Halep. Are un obiect care costă aproximativ cât o vilă. Foto

Simona Halep a mărturisit la un moment dat că obișnuiește să colecționeze ceasuri de lux şi telefoane: „Cred că am toate modelele de telefoane acasă, așa că da, pot să zic că telefoanele și ceasurile sunt lucrurile pe care le colecționez”, a spus sportiva.

Potrivit cancan.ro., Simona Halep a ieșit la un restaurant din București cu Toni Iuruc purtând un ceas marca Hublot de 80.000 de euro, prețul unui apartament de lux sau o vilă. Sportiva, odată ajunsă la masa sa, și-a dat jos ceasul de la mână așezându-l lângă farfurie. După ce a plecat şi-a dat seama că ceasul a rămas pe masă. Imediat a sunat la restaurant, iar angajații i-au recuperat prețiosul ceas.

Simona Halep recunoaște că este pasionată de ceasuri

Simona Halep are o colecţie impresionantă de ceasuri, de la Hublot Big Bang One Click Sang Bleu, de aproximativ, 50.000 de euro, Hublot Big Bang One Click Saphire, pe care a dat 80.000 euro, dar și un Hublot Spirit of Big Bang Moonphase în valoare de 30.000 euro.

De asemenea, Simona mai are un alt Hublot Classic Fusion Tourbillon Ceramic Skeleton, care costă 58.000 euro, dar și un Hublot Classic Fusion Blue Titanium Bracelet, care valorează 15.000 de euro.

Ce mai deţine Simona Halep

Simona Halep mai deține două hoteluri, cu același nume, Drachenhaus. Un hotel se află în Poiana Brașov și celălalt în centrul istoric al Brașovului. Aceasta mai are un apartament de 400.000 de euro în București, o vilă de 600.000 de euro în Constanța și a mai construit și un bloc cu două etaje.

Nu lipsesc din garajul ei mașinile de lux

Simona Halep deţine o colecție impresionantă de mașini de lux, în valoare de peste un million de euro. Ion Țiriac a povestit cum a primit Simona Halep mașinile cadou.

„Pe lângă premii, mai iei o garanție care te duci acolo! Garanția lui Becker era un milion, la Federer s-au făcut două milioane! Porsche, în loc să dea o garanție la toată treaba asta, spune: Domne, dacă sunteți în primele 10, aveți dreptul să vă facem cadou câte un Porsche, în niște limite oarecum normale. Nu poți să îl iei cu roți de aur sau cu nu știu ce!

Deci toate fetele astea care au fost în Top 10 atâția ani de fiecare dată au primit câte un Porsche! Din câte știu eu, Simona nu a vândut niciunul, le are pe toate! Ba avea și în muzeu unul sau două. Cred că e mult mai inteligent sistemul ăsta al Porsche, decât să plătești pe una sau pe alta la un turneu din ăsta WTA 500″, a spus Ion Țiriac, potrivit prosport.ro.