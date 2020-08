În ultima postare, Paris Hilton stă în fața piscinei, la conacul ei, purtând o rochie roșie scurtă și tocuri roz. “SimpleLifeVibes” a scris milionara în dreptul fotografiei.

În 2018, moştenitoarea imperiului hotelier Hilton, Paris Hilton, şi actorul Chris Zylka s-au logodit.

Chris Zylka, în vârstă de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ”90210” şi ”The Amazing Spider-Man”, a cerut-o în căsătorie pe moştenitoarea lanţului de hoteluri în timpul vacanţei de Anul Nou, petrecută pe pârtiile de ski din Aspen, Colorado.

Hilton a declarat pentru revista People că Zylka este ”perfect” pentru ea, că este dragostea vieţii ei şi ”cel mai bun prieten”.

”Basmele există cu adevărat”, a spus vedeta.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu opt ani, la o gală de decernare a premiilor Oscar, dar au devenit un cuplu abia acum doi ani.

Paris Hilton, stră-strănepoata magnatului din domeniul hotelier Conrad Hilton, a intrat în atenţia tabloidelor după ce a apărut într-un sex-tape care i-a deschis calea către celebritate şi către prezentări de modă, actorie şi lansări de colecţii vestimentare.

Paris Hilton isi povesteste experienta din inchisoare

În 2017, mostenitoarea celebrului lant hotelier i-a telefonat jurnalistei de la programul de stiri al postului american de televiziune ABC Barbara Walters, pentru a vorbi despre experienta in inchisoare si despre faptul ca s-a schimbat foarte mult.

Hilton a declarat ca inchisoarea a facut-o sa-si dea seama ca trebuie sa-si schimbe comportamentul. „Obisnuiam sa ma port ca o proasta”, a declarat Paris in timpul conversatiei telefonice in exclusivitate. „Un astfel de comportament nu mai este dragut. Acum as vrea sa ma schimb… Dumnezeu mi-a oferit aceasta sansa”, a adaugat aceasta.

Hilton i-a confirmat lui Walters ca primele trei zile in inchisoare au fost ingrozitoare. Astfel s-ar putea explica de ce a urlat in momentul in care i s-au pus catusele si a fost transportata din nou la inchisoare de la locuinta sa luxoasa din Beverly Hills.

„Nu am mancat, nu am dormit. Eram groaznic de deprimata si ma simteam ca intr-o cusca… A fost o experienta oribila”, a spus aceasta.

Saptamana trecuta, Paris Hilton a fost eliberata din inchisoare, din motive de sanatate, dupa doar trei zile de detentie, si urma sa-si execute restul sentintei la domiciliu, dar parchetul din Los Angeles a contestat eliberarea si a convocat-o din nou pe mostenitoare.